Conceptauto's van AutoRAI 1991 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Precies 30 jaar geleden vond de AutoRAI van 1991 plaats. AutoWeek liep er uiteraard over de beursvloer en trof er meerdere interessante conceptauto's. Welke waren het ook alweer en wat is ervan terechtgekomen?

Citroën Activa 2

Smaken verschillen, maar we kunnen ons voorstellen dat de Citroën Activa 2 behoorlijk wat bekijks trok in Amsterdam destijds. 'Het pronkstuk van de stand', noemden we 'm. De behoorlijk strak gelijnde coupé liet Citroën van haar meest elegante kant zien. De auto was een vervolg op de Activa Concept uit 1988, die volgde in grote lijnen dezelfde vormen als deze Activa 2, alleen kwam het nu allemaal wat dichter bij de auto die er uiteindelijk het grootste voorbeeld aan nam: de Xantia.

Misschien kun je je nog wel herinneren dat de Xantia ook een Activa-versie had? Daarin was het hydraulische veersysteem een stuk geavanceerder dan normaal en waren er verschillende rijmodi. Het maakte van de Xantia een serieus fijn sturende auto. Die geavanceerde versie van het hydropneumatische veersysteem was de grootste innovatie die de Activa met zich meebracht. De eerste variant van Citroën's 'Hydractive'.

Renault Laguna

De grote concurrent, Renault, liet zich van zijn meer futuristische kant zien met de Laguna Concept uit 1990. Net als de Citroën Activa een studiemodel dat al vóór de AutoRAI zijn publieksdebuut maakte, maar ook in ons land nog de nodige kijkers naar de stand wist te trekken. Niet verwonderlijk, want het was zeker voor die tijd een zeer spectaculair ding. In tegenstelling tot de Citroën was dit een conceptauto die uiteindelijk niet bijster veel relevantie had voor latere productiemodellen.

De bijzondere tweezitter deelde op zijn naam na bijna niets met de middenklasser die in november 1993 op het toneel werd gehesen. Het was Renaults visie op een sportieve roadster voor de jaren 90. Met een 210 pk sterke 2.0 moest de auto in 6 seconden naar de 100 km/h kunnen schieten, via heuse vleugeldeuren verschafte je jezelf toegang tot het futuristische interieur en vanwege de lage voorruit dienden VR-achtige brillen voor de nodige bescherming van je gezicht. Daarmee moest je ook met je passagier kunnen communiceren. Uiteindelijk was de in 1996 onthulde Renault Sport Spider toch nog een soort productievervolg op deze bijzondere conceptauto.

Seat Proto C

De stadsauto van de toekomst is een thema van alle generaties. Zo blijkt ook wel uit de Seat Proto C die enkele maanden voor de AutoRAI was onthuld. Het van Italdesign afkomstige ontwerp liet zien dat ook compacte auto's er een stuk gestroomlijnder en spectaculairder uit konden zien. Het grootste doel was om de luchtweerstand zo laag mogelijk te houden. Dat lukte behoorlijk, want met een Cw-waarde van 0,25 was het een aalgladde auto. Een bijzondere uit het dak naar achteren lopende achterspoiler moest 'm toch nog de nodige downforce geven.

Hoewel de naam al laat blijken dat dit een vooruitblik was op een C-segmenter, moet je toch wel heel scherp kijken om er hints naar de pas eind jaren 90 verschenen Leon in te herkennen. Het grootste herkenningspunt van productie-Seats vinden we aan de achterkant van de Proto C. Daarin herken je vooral de Ibiza die wél redelijk kort na de Proto C op de markt kwam. Ook zo schuin vanboven gezien zijn aan de achterzijde overeenkomsten te bespeuren.

Suzuki Quad Raider Constellation

De oudste conceptauto op de AutoRAI van 1991, was deze nogal pretentieus genaamde Suzuki. De Quad Raider Constellation zou zo een naam kunnen zijn voor een ruimtevaartuig uit Star Wars, maar het was deze cross-over avant la lettre van Suzuki. Een behoorlijk plomp geval, zeker voor een Suzuki. De QRC, we korten het maar even af, diende als een experiment om te kijken of Suzuki zich ook in hogere segmenten wilde begeven. 'It's a giant Suzuki!'

Met zijn ronde vormen en ruimtelijk opgezette interieur - ja, zelfs met een navigatiesysteem op een separaat scherm - was de Suzuki eind jaren 80 érg modern. Er was zelfs een scherm dat uit het plafond kwam om ook de passagiers achterin op de hoogte te houden van de route. Al met al moest het vehikel een nieuwe fase inluiden, waarin terreinwaardigheid werd gecombineerd met luxe. Een 220 pk sterke 3.0 V6 verzorgde de aandrijving op alle vier de wielen. Zeker voor Suzuki-begrippen een motor van jewelste. Het was echt veelbelovend, maar tot een productiemodel kwam het niet. De korte financiële crisis van eind 1992 was naar verluidt één van de redenen om er een streep door te zetten.