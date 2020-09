Complete prijslijst Kia Rio bekend

Eerder deze week gaf Kia de vanafprijs van de vernieuwde Rio vrij. De gefacelifte hatchback staat vanaf €19.995 in de orderboeken. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de 100 pk sterke Rio 1.0 T-GDI MHEV ComfortLine in je handen gedrukt. Natuurlijk is dat niet de enige variant die Kia aanbiedt. De Rio is in diverse uitvoeringen leverbaar en heeft niet alleen een versie met een 120 pk sterke variant van de nieuwe mild-hybrid T-GDI, maar is ook beschikbaar met zowel een iMT-handbak als met een DCT7-automaat. AutoWeek heeft exclusief alle prijzen.

100 pk 1.0 T-GDI

De Rio met 100 pk sterke mild-hybrid 1.0 T-GDI staat zoals gezegd voor net geen 20 mille op de prijslijst. Dat bedrag is voor de ComfortLine. Deze variant van de 1.0 overigens altijd gekoppeld aan de nieuwe iMT-handbak van Kia, een transmissie die automatisch de verbinding tussen motor en bak verbreekt zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. De 100 pk sterke 1.0 T-GDI is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Motor Vermogen Transmissie Uitvoering Prijs 1.0 T-GDI MHEV 100 pk Handbak, 6 (iMT) ComfortLine €19.995 1.0 T-GDI MHEV 100 pk Handbak, 6 (iMT) DynamicLine €21.495 1.0 T-GDI MHEV 100 pk Handbak, 6 (iMT) DynamicPlusLine €23.495 1.0 T-GDI MHEV 100 pk Handbak, 6 (iMT) GT-Line €24.495

120 pk 1.0 T-GDI

Voor meer pit zorgt de 120 pk sterke variant van de geheel nieuwe mild-hybrid 1.0 T-GDI. Deze machine valt te koppelen aan de nieuwe iMT-handbak, maar is ook met een zeventraps automaat met dubbele koppeling beschikbaar. Wat uitvoeringen betreft, valt er minder te kiezen dan bij de 100 pk sterke 1.0 T-GDI. De krachtigste motorversie valt net als de 100 pk sterke versie als sportieve GT-Line uit te dossen en dat is direct de enige versie waarbij de 120 pk sterke 1.0 in combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak leverbaar is. Z'n prijs: €25.995. De zeventraps automaat met dubbele koppeling is voorbehouden aan de DynamicLine en DynamicPlusLine. De complete prijslijst van de Rio met 120 pk sterke 1.0 T-GDI ziet er als volgt uit:

Motor Vermogen Transmissie Uitvoering Prijs 1.0 T-GDI MHEV 120 pk Handbak, 6 (iMT) GT-Line €25.995 1.0 T-GDI MHEV 120 pk Automaat, DCT7 DynamicLine €24.495 1.0 T-GDI MHEV 120 pk Automaat, DCT7 DynamicPlusLine €26.495

Uitrusting

Een foto zegt meer dan duizend woorden. De uitrusting van de verschillende uitvoeringen is dan hieronder dan ook eenvoudig te zien:

De vernieuwde Kia Rio is per direct te bestellen.