Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

CJIB: duizenden meldingen van valse verkeersboetes

Boetes komen nooit digitaal binnen

4
Verkeersboete CJIB (ANP)
4

Bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn de afgelopen weken duizenden meldingen binnengekomen van valse verkeersboetes, meldt de organisatie.

Mensen kregen de vervalste boetes binnen via mail, sms en app, maar het CJIB verstuurt nooit boetes via digitale kanalen. Alleen vorige week al kreeg het CJIB 5.200 telefoontjes binnen waarin mensen vroegen of de boete die ze hadden ontvangen wel echt was. Zulke meldingen krijgt de organisatie elke week wel binnen, maar meestal zijn dat er niet meer dan enkele tientallen. Het is niet bekend waardoor de aantallen zijn gestegen, maar daar wordt onderzoek naar gedaan.

Via cjib.nl kunnen mensen controleren of een boete of aanmaning klopt. "Helaas zien we altijd dat criminelen op alle mogelijke manieren proberen mensen geld afhandig te maken. Gelukkig kun je via cjib.nl tips vinden en altijd checken of een boete of aanmaning terecht is", aldus CJIB-directeur Johan Bac.

4 Bekijk reacties

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.