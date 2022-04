Citroën C5 Aircross - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De C5 Aircross is natuurlijk niets meer of minder dan Citroëns idee van een SUV in het C-segment. De auto deelt zijn basis met de Peugeot 3008 en Opel Grandland (X), maar was tegelijkertijd ook een paar jaar lang het enige Citroën-model, met ‘C5’ in zijn naam. Dankzij de C5 X is hij eigenlijk meer op zijn plek, als SUV-model naast de cross-over die je met een beetje fantasie als de échte C5 zou kunnen omschrijven.

De nieuwe neus van de C5 Aircross is daadwerkelijk best heel nieuw. De motorkap en voorschermen mochten blijven, maar buiten dat is alles aan de voorgevel gewijzigd. De combinatie van koplampen en grille is nog altijd opgebouwd uit twee lagen, maar dan wel op een duidelijk andere manier. Zo staan de koplamp-lagen dichter op elkaar en gaat het stiekem zelfs gewoon om één unit, waar dat voorheen toch echt niet zo was. Led-dimlicht is nu bovendien standaard, terwijl de ‘oude’ C5 in basisvorm nog halogeenverlichting had. Bijzonder was dat de lichtunits bij die variant ook daadwerkelijk een iets andere vorm hadden dan de led-exemplaren van duurdere uitvoeringen, een verschil dat nu verdwijnt.



Ook opmerkelijk is wat er tussen die koplampen gebeurt. Het Citroën-logo, de bekende ‘double chevron’, is nu namelijk losgeweekt van de grille. Dat was niet zo en is ook bij de nieuwere C5 X niet het geval. De bumper lijkt dan weer wel sterker op die van de C5 X. Aan de achterzijde houdt Citroën zich in: hier zien we alleen anders ingedeelde led-achterlichten. Het interieur gaat dan wel weer stevig op de schop, onder meer door een hoger geplaatst en groter touchscreen. De centrale ventilatieroosters krijgen daarmee ook een andere plek en delen hun opvallende, opgedeelde vorm helaas niet meer met de exemplaren op de uiteindes van het dashboard.