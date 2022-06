Citroën Ami als stoerdere My Ami Buggy

Eind 2021 kwam Citroën met een stoer studiemodelletje op basis van de Ami op de proppen: de My Ami Buggy Concept. Aanvankelijk leek het erop dat de My Ami Buggy Concept slechts een creatieve uitspatting was die niet tot een productiemodel zou leiden. Wat blijkt? Er blijft toch iets over van de ruiger aangeklede concept-car, al degradeert het studiemodel wel tot een speciale uitvoering die vooralsnog alleen in Frankrijk op de markt komt.

Citroën gaat slechts 50 exemplaren van de My Ami Buggy bouwen. De My Ami Buggy heeft van de reguliere Ami afwijkende bumpers en extra kunststof rond de koplampen, maar dat zijn zeker niet de meest opvallende aanpassingen. Ondanks dat de My Ami Buggy ook gewoon het bekende 8,2 pk sterke elektromotortje heeft die de brommobiel een topsnelheid van 45 km/h oplevert, geeft Citroën de speciale editie een heuse achterspoiler en verbrede wielkasten met daarin goudkleurige wielen. Daarnaast heeft de My Ami Buggy een stoffen roldak en een in Khaki gespoten koetsje dat is afgewerkt met accenten in een kleur die ook in het interieur terugkeren. Meer visuele verwennerij komt in de vorm van eenvoudige stalen frames die als portieren fungeren.