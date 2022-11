Chrysler GS (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het is goed te merken dat de winter nadert, want de mooiste klassiekers zijn al wel een beetje (gelukkig tijdelijk) uit het straatbeeld verdwenen. Deze Chrysler GS mag gewoon nog even buiten blijven, om ongetwijfeld aardig wat vragen op te roepen bij voorbijgangers.

Met die vragen bedoelen we natuurlijk dat veel mensen niet zomaar zullen weten wat ze zien als ze langs deze Chrysler lopen. Geen wonder, volgens onze gegevens zijn er momenteel slechts vijftien Chryslers GS in ons land. Wat is het dan precies? Nou, eigenlijk is het een Dodge Daytona. In het land van oorsprong, de Verenigde Staten, werd de betaalbare sportcoupé met relatief bescheiden motoren onder die naam verkocht, hier in Europa kregen we de versie met de dikste motor als Chrysler GS.

De Daytona was bedoeld om op de Amerikaanse markt de strijd aan te gaan met Japanse concurrenten als de Nissan 300ZX en Mazda RX-7. Geen wonder dat de Daytona (en de GS dus ook) misschien ietwat Japans aandoet. Hij heeft vooral wel wat weg van de RX-7 en al helemaal van de Mitsubishi Starion. Dat laatste is enigszins verklaarbaar, aangezien Mitsubishi en Dodge destijds een vrij innige band hadden. Sterker zelfs: de voorganger van de Daytona, de tweede generatie van de Challenger, was in wezen niet veel meer dan een gerebadgede Mitsubishi Galant Lambda coupé. Tegelijkertijd met deze Daytona verkocht Dodge (en Chrysler) eveneens de wat hoger in de markt staande Conquest en dat was de Dodge-variant van de Mitsubishi Starion. Van de Daytona was echter geen Japanse tweelingbroer. Wel kreeg de Daytona in 1990 een van Mitsubishi afkomstige 3.0 V6.

In de lange neus van de auto die we voor ons zien ligt de sterkste motor die op dat moment in de Daytona te vinden was: een 177 pk sterke 2,2-liter viercilinder met turbo. Een door Chrysler zelf ontwikkeld blok, dat niet alleen in de Daytona lag, maar ook in de voor Europa bestemde en tot Chysler GS omgedoopte variant. De Dodge Daytona met deze motor droeg de extra aanduiding 'Shelby Z' en dat verraadt dat het befaamde Shelby zich ertegenaan had bemoeid. Shelby voorzag de Daytona (en dus ook deze GS) onder meer van andere stabilisatorstangen en veerpoten om het rijgedrag te verbeteren. Met een 0-100-tijd van 7,7 seconden en een top van 226 km/h had je er voor die tijd een behoorlijk rappe auto aan.

Of deze door AutoWeek-forumlid Afentoe gespotte Chrysler GS die prestatiecijfers nog waar kan maken, vragen we ons een beetje af. Over het algemeen maakt hij helaas geen al te frisse indruk. Behalve de motorkap in afwijkende kleur vallen ook enkele andere delen op waar de lak ontbreekt. Verder staat de auto op Linglong-banden, vaak niet het teken dat er tot in de puntjes perfectie wordt nagestreefd. De GS is nu twee jaar bij zijn tweede Nederlandse baasje, in 2014 kwam hij hier voor het eerst op kenteken. Hopelijk zijn er nog plannen om de GS weer in een wat fraaiere staat te krijgen, want de eigenaar heeft er iets speciaals mee in handen.