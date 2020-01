Chinese autoverkoop krimpt en blijft krimpen

De tijd dat de bomen in autoland China tot oneindige hoogten konden groeien, lijkt tot een eind gekomen. Vorig jaar werden in het land ruim 8 procent minder nieuwe auto's verkocht dan in 2018 en ook voor 2020 wordt een afname verwacht.

Uit cijfers die de China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) publiceert, blijkt dat er vorig jaar in China 25.769.000 nieuwe auto's zijn verkocht. Ruim 25,7 miljoen auto's is in elk opzicht een immens aantal, maar het is wel 8,2 procent minder dan er in 2018 aan de man werden gebracht. Van die dik 25,7 miljoen auto's zijn er 21,44 miljoen een personenauto, waarvan weer 8.407.000 exemplaren afkomstig zijn van een Chinees merk (een daling met -15,8 procent). Het aandeel verkochte personenauto's van een Chinees merk lag vorig jaar op 39,2 procent. Dat het gros van de in China verkochte auto's ook in het land wordt geproduceerd, blijkt uit de cijfers. Maar liefst 25.712.000 van het totaal aantal verkochte auto's werd in China, al dan niet door een joint-venture, gebouwd (99,78 procent).

Reguliere sedans en hatchbacks vonden vorig jaar in China 10,7 procent minder klanten dan in 2018. Voor vierwielaangedreven SUV's, MPV's en cross-overs liggen die percentages respectievelijk op 6,3, 20,2 en 11,7 procent. Daarmee lijkt de conventionele MPV in China nog sterker aan populariteit in te leveren. Ook werden er in China minder bedrijfswagens verkocht. De verkoopdaling betrof 1,1 procent. In totaal zijn in China vorig jaar 972.000 volledig elektrische auto's verkocht, 1,2 procent minder dan in 2018. Plug-ins waren goed voor 232.000 exemplaren, 14,5 procent minder dan in 2018. In totaal zijn vorig jaar in China 2.737 auto's met een brandstofcel aan boord verkocht, 79,2 procent méér dan in 2018.

De laatste zes maanden van 2018 en elke maand van 2019 liet een verkoopdaling zien, maar volgens CAAM is er vooralsnog geen reden voor zorgen. Volgens de organisatie bevinden de cijfers zich nog altijd "[...] binnen een redelijk bereik van de basistrend van stabiele economische groei". Wel zegt de organisatie dat de daling van de verkopen onder meer veroorzaakt is door frictie op de internationale markt. Ook heeft "[...] de transformatie en de modernisering van de Chinese-autoindustrie" samen met het wegvallen van een deel van de subsidies op geëlektrificeerde auto's invloed op het geheel gehad, zo verklaart CAAM. Voor 2020 zet de CAAM in op een verdere verkoopdaling van 2 procent. FAW-Volkswagen was vorig jaar met ruim 2 miljoen exemplaren de grootste fabrikant van het land, gevolgd door SAIC-Volkswagen dat tevens zo'n 2 miljoen exemplaren verkocht. SAIC-GM volgt op plek drie met 1,6 miljoen verkochte exemplaren. Op plek vier staat Geely met 1,36 miljoen verkochte auto's, waarna Dongfeng-Nissan aansluit met 1,29 miljoen verkochte exemplaren.