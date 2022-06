Chinees-Amerikaans EV-geweld van Buick

Liefhebbers van autonieuws dat voor de Nederlandse markt geen enkele vorm van relevantie heeft, maar dat puur interessant is voor wie graag het wereldwijde autolandschap in de gaten houdt: opgelet! Buick heeft in namelijk twee wel heel opvallende nieuwe auto's gepresenteerd.

Onlangs kondigde Buick voor de Amerikaanse markt interessant nieuws aan. Het GM-merk gaf aan dat het vanaf 2030 alleen nog volledig elektrische auto's levert en trok om zijn boodschap kracht bij te zetten het doek van een met visuele verwennerijtjes overladen studiemodel: de Wildcat EV. Aan de andere kant van de wereld presenteert Buick doodleuk nóg een nieuwe toekomstvisie: de Electra-X.

De Electra-X is net als de Wildcat EV een elektrisch studiemodel, maar wel een die een stuk concreter is. De Chinese afdeling van Buick, dat in China voornamelijk geheel eigen modellen levert, geeft met de Electra-X namelijk een vrijwel productierijpe versie van de simpelweg Electra geheten showauto die in 2020 in China werd getoond. De Electra-X wordt Buick's eerste volledig elektrische model die op het Ultium-platform van General Motors komt te staan, de basis die onder meer de Cadillac Lyriq, de elektrische Hummer, een reeks EV's van Chevrolet waaronder de Silverado EV en de onlangs door Honda aangekondigde en in samenwerking met GM te ontwikkelen Prologue op komen te staan.

Andere doelgroep

Volgens de Chinese tak van Buick geeft de Electra-X ook een impressie van het nieuwe design waarmee het merk zijn toekomstige elektrische modellen in het land gaat overladen. Die EV's krijgen in China allemaal het historisch verantwoorde 'Electra' in hun modelnaam. Waar Buick in de Verenigde Staten juist een concept-car heeft gepresenteerd die tot op zekere hoogte de sfeer van het verleden ademt, geeft Buick in China aan nadrukkelijk vooruit te kijken. De Chinese consument hoeft dus niet op een heftige dosis retro-elementen te rekenen, wat gezien de kleinere historie van Buick in China niet verwonderlijk is. Buick omschrijft toekomstige modellen als sportieve modellen voor een jonge kopersgroep. Daarmee lijkt Buick in China in niets op het Buick zoals zich dat in het verleden elders in de wereld profileerde.

De Buick Electra-X is een vierzitter met 21-inch lichtmetaal, in de portieren verzonken handgrepen en relatief weinig optische poespas. Opvallend is dat het interieur sterke gelijkenissen vertoont met dat van de onlangs voor het Amerikaanse publiek gepresenteerde Wildcat EV. Zo komen onder meer het bedieningspaneel in de middentunnel, het stuurwiel en de globale vorm van de 6k-displays achter het stuur van de Electra-X overeen met die van zijn aan de andere kant van de grote plas gepresenteerde conceptuele broertje. Natuurlijk doet ook Buick in China een poging om marketingtechnisch goede sier te maken door trots te melden dat de stoelen zijn bekleed met een uit gerecyclede PET-flessen vervaardigd materiaal. Interessanter dan dat kunststof goedje is de tweede auto die Buick in China toont: de GL8 Century

GL8 Century

De GL8 Century is een splinternieuwe SUV die als absoluut topmodel van de GL8-familie gaat fungeren. De GL8-familie? Zeker. De grootste MPV die Buick in China levert heet GL8 en deze GL8 Century wordt als koning van het GL8-gamma neergezet. Het is een 5,23 meter lange en 1,87 meter hoge SUV met extravagent design compleet met een two-tone kleurstelling. Hoewel de auto vanbuiten totaal anders oogt dan de bekende Avenir en zich met zijn business class-achtige passagierscompartiment ook vanbinnen van de reguliere GL8's onderscheidt, zou het zomaar om een heftig aangepaste variant van de bestaande MPV kunnen gaan. Uitgebreid beeldmateriaal van de Century is vooralsnog niet beschikbaar.

Deze GL8 Century komt niet geheel onverwachts. Eind 2021 presenteerde Buick in China namelijk al een GL8 Concept geheten studiemodel dat met een stortvloed aan glimmers was overladen.

Waarom al dit nieuws? Buick zegt in China een totaal nieuw karakter aan te willen meten. Tot 2025 presenteert Buick in China 12 nieuwe modellen, waaronder vijf nieuwe elektrische auto's. Twee van die EV's stelt Buick nog dit jaar aan de Chinese consument voor.