Chevrolet Tahoe: 2,5 ton in 5,8 seconden naar 100 km/h

Momenteel is in Detroit de North American International Auto Show gaande, een vooral Amerikaans autofeestje waar - als we de nieuwe Mustang even vergeten - voor de Europese markt nauwelijks relevant nieuws wordt gepresenteerd. De Amerikaanse automarkt steekt dermate anders in elkaar dan de Europese dat er zo nu en dan wel heel opmerkelijke nieuwkomers worden getoond. Een daarvan is afkomstig van Chevrolet: de Tahoe RST Performance Edition.

In Nederland staan SUV's als de 5,2 meter lange Mercedes-Benz GLS te boek als grote jongens, maar in de Verenigde Staten is men van die afmetingen bepaald niet onder de indruk. Zo strekt Chevrolets grootste SUV - de Suburban - zich uit over een afstand van maar liefst 5,74 meter. Een stapje onder die Suburban staat de formaattechnisch ook zeker indrukwekkende Tahoe. De Tahoe is met 5,35 meter nog eens 15 centimeter groter dan de reeds genoemde GLS en legt dan ook een niet bepaald subtiele 2.500 kilo in de schaal. Van de Tahoe bestond al een 'sportieve' topversie die luistert naar de naam RST. Daar komt de Tahoe RST Performance Edition nog eens boven.

De Chevrolet Tahoe RST Performance Edition heeft net als de RST een werkelijk immense achtcilinder onder de kap. In de RST Performance Edition is die 6.2 V8 echter nog iets krachtiger. Hij krijgt er zo'n 13 pk bij en stampt nu 439 pk en 633 Nm via een tientraps automaat naar het asfalt. Met dat vermogen beukt de 2,5 ton wegende kolos zich in 5,8 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Z'n topsnelheid ligt met 200 km/h zo'n 20 km/h boven die van de RST en dat is gezien het frontale oppervlak van de 1,92 meter hoge SUV alsnog niet verkeerd.

Chevrolet doet meer dan slechts het vermogen van de V8 opschroeven. Zo profiteert de RST Performance Edition - waarvan de afkorting in z'n naam staat voor Rally Sport Truck - van upgrades die Chevrolet in de voor politiekorpsen bestemde versie van de SUV schroeft. De Tahoe RST Performance Edition heeft namelijk de straffere veren en dempers van de pursuit-Tahoe waarmee hij aan de voorzijde 1 centimeter en achter 2 centimeter dichter tegen het asfalt komt te liggen. Achter de 20-inch wielen met eromheen speciaal Firestone Firehawk Pursuit-rubber - het klinkt al indrukwekkend - houdt zich Brembo-remmerij met Torch Red kleurige klauwen schuil. De schrijven zijn aan de voorzijde 25 procent groter dan die bij de 'reguliere' Tahoe RST. Trap je de Tahoe bij een snelheid van 97 km/h volledig op de rem, dan sta je na 40,5 meter stil. De reeds bestaande Tahoe RST heeft bij die snelheid een remweg van 42,5 meter.

Volledig mesjogge? Natuurlijk, maar laten we eerlijk zijn, dat is de 612 pk sterke Mercedes-AMG GLS 63 evenzeer en dat maakt dergelijke beulen van SUV's vanwege die overbodigheid misschien wel zo leuk.