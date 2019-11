Chevrolet laat zevenzits Blazer zien

Medio 2018 stelde Chevrolet een nieuwe generatie van de Blazer aan de wereld voor. Die auto krijgt in ieder geval in China een broertje met zeven zitplaatsen, een auto waarvan nu een eerste teaserafbeelding is gedeeld.

De Chinese afdeling van Chevrolet laat een schimmig zijaanzicht zien van de op stapel staande zevenzitsversie van de Blazer. Van die afbeeldingen worden we overigens niet veel wijzer. Wel is de koets van de auto duidelijk langer dan die van zijn vijfzitsbroer die in de Verenigde Staten al even rondrijdt. Deze nieuwe zevenzitter is al eens rijkelijk bedekt met camouflagemateriaal in de Verenigde Staten opgedoken, dus mik erop dat de SUV ook daar in de verkoop zal gaan.

Chevrolet liet in China al eens een studiemodel zien waarmee het duidelijk vooruitblikte op de komst van deze Blazer met extra zitplaatsen. Hoewel deze Blazer met derde zitrij dus wel naar China komt, is de reguliere Blazer níet in China te koop. Wél heeft China de vijfzits Trailblazer in Tracker op zijn menukaart staan, SUV-achtigen die in de Verenigde Staten weer niet leverbaar zijn. Naar ons deel van de wereld komen zowel de reguliere Blazer als z'n zevenzitsbroer niet.