Chevrolet Corvette Z06: nieuwe tijdelijke topper

26 oktober is de dag waarop Chevrolet de nieuwe Z06-versie van de huidige Corvette Stingray presenteert. Dat er een Z06 zat aan te komen, is gezien de vorige Corvette-generaties natuurlijk geen verrassing. Daar komt bij dat de nieuwe Corvette Z06 al meermaals in camouflageplak is opgedoken, maar vandaag kunnen we je de overtreffende trap van de Corvette Z06 zonder plakkers laten zien. Althans, vanuit één hoek.

Dat levert een verrassend resultaat op. De nieuwe Chevrolet Corvette Z06 is in mindere mate dan de vorige Corvette Z06 een uiterelijk aangedikte versie van de reguliere Corvette. Extra zwarte accenten ontbreken en ook het bumperwerk is niet noemenswaardig uitbundiger vormgegeven dan dat van de reguliere Corvette. Daar komt bij dat de grote achterspoiler die op eerdere ingepakte exemplaren van de Z06 te zien was, en zelfs opdook op een door Chevrolet zelf vrijgegeven afbeelding, ontbreekt op de zilvergrijze Corvette Z06 op deze foto. Kijk dan ook niet gek op als Chevrolet die achterspoiler in een optiepakket heeft gestopt. Wel is zichtbaar dat de zwarte kunststof sierstukken nabij de luchtinlaten op de flanken verder de koets in duiken en dat de auto een iets aangepaste voorbumper en speciaal lichtmetaal krijgt.

Natuurlijk krijgt de Z06 er ten opzichte van de reguliere 'Vette meer vermogen bij. In zijn huidige vorm heeft de Corvette een 497 pk atmosferische 6.2 V8. De Z06 schopt het mogelijk tot zo'n 600 pk. Of Chevrolet de 6.2 V8 voor de Z06 van een supercharger voorziet óf dat het de 5.5 V8 uit de raceversie C8.R, trekt, is nog niet helemaal helder. In een later stadium komt Chevrolet ongetwijfeld nog met een nog heftigere variant van de Corvette, de ZR1.