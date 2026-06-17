Changan breidt uit. De elektrische Changan Deepal S05 krijgt een broertje met een verbrandingsmotor. Dit is de Changan Deepal S05 PHEV: een plug-in hybride SUV met een elektrisch rijbereik van 100 kilometer en een relatief vriendelijke prijs.

Changan biedt in Nederland al twee modellen aan. Dat zijn beide elektrische SUV's. Het gamma begint bij de minstens €37.790 kostende Deepal S05. Daarboven staat de evengoed elektrische Deepal S07 waar je minstens €44.790 voor neertelt. Van de Deepal S05 is nu ook een plug-in hybride variant. Die heet Changan Deepal S05 PHEV, heeft een elektrisch bereik van 100 kilometer en kost €35.990.

Voor net geen 36 mille krijg je een 4,6 meter lange plug-in hybride die daarmee zo'n 5 centimeter langer is dan een Volkswagen Tiguan. De plug-in hybride aandrijflijn bestaat uit een 234 pk sterke elektromotor en een 86 pk sterke 1.5 viercilinder. Die combinatie levert de SUV een systeemvermogen op van 258 pk. Die krachten gaan naar de voorwielen, terwijl de elektrische Deepal S05 achterwielaandrijving of vierwielaandrijving heeft. De plug-in hybride nieuwkomer heeft een 18,4 kWh LFP-accu die een elektrisch bereik van 100 kilometer mogelijk maakt. AC-laden kan met 11 kW, snelladen met 55 kW. De SUV mag tot 1.600 kilo trekken.

De bagageruimte meet 552 liter. Met neergeklapte achterbank kun je 1.310 liter in de Changan Deepal S05 PHEV verstouwen. Wat uitrusting betreft, zit het wel snor. De Changan Deepal S05 PHEV is er vooralsnog alleen als rijk uitgeruste Business Edition. Die heeft V2L, kunstlederen bekleding, een 15,4 inch infotainmentscherm, ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto, heeft elektrisch verstelbare voorstoelen, een 360-graden-camera en zelfs een groot glazen panoramadak. Ook standaard: stuurwielverwarming, stoelventilatie, een head-updisplay met augmented reality, een inductielader voor je telefoon en uitgebreide sfeerverlichting. 18 inch lichtmetalen wielen en een trekhaak zijn ook standaard en voor geen enkele lakkleur hoef je bij te betalen. Ter vergelijking: voor een plug-in hybride Volkswagen Tiguan met 204 pk - uitgevoerd als basisversie Life - ben je €49.990 kwijt. Met andere woorden: puur wat betreft uitrusting, prijs en prestaties op papier is de Changan Deepal S05 PHEV bepaald geen gekke deal.

De eerste exemplaren van de Changan Deepal S05 PHEV moeten al in augustus geleverd worden.