CBR voorbereid op hervatten examens

Vanwege de verspreiding van het coronavirus is het niet langer mogelijk om rij-examens af te nemen. Ook theorie-examens zijn stilgelegd, omdat dit in de bestaande vorm niet meer in lijn was met de maatregelen. In gesprek met De Telegraaf legt CBR-directeur Alexander Pechtold uit dat er inmiddels oplossingen zijn bedacht. Zo moet het afnemen van theorie-examens weer mogelijk worden door voldoende afstand te houden. "We zijn helemaal ingericht op de anderhalvemetersamenleving," aldus Pechtold. De directeur geeft aan dat de ruimtes erop ingericht worden om op halve capaciteit verder te kunnen. Dat kan volgens hem vanaf 29 april direct, mits de overheidsmaatregelen dat toestaan.

Rij-examens zijn een lastiger verhaal, want in een auto kan de richtlijn van anderhalve meter uiteraard niet nageleefd worden. Volgens Pechtold is er echter ook daarvoor een mogelijke oplossing gevonden. Een 'folie' tussen de examinator en de examenkandidaat moet het risico op besmetting tegengaan. Hoe dat kan voorkomen dat er eventueel toch besmetting plaatsvindt bij een stuuringreep van de examinator, wordt niet duidelijk.