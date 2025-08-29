Ga naar de inhoud
Caselani 616 maakt Fiat Ducato nog meer retro

Even ingrijpend als charmant

Jan Lemkes

Raar eigenlijk: het Italiaanse Caselani maakt al jaren furore met retro-bussen op basis van moderne Citroën-bedrijfswagens, maar liet de Italiaanse broertjes van die auto’s tot nu toe links liggen. Tot nu toe, inderdaad, want de 616N brengt verandering daarin!

Ken je Carrozzeria Caselani? Als we het je zo direct vragen waarschijnlijk niet, maar de kans is groot dat je weleens een product van het bedrijf hebt zien rijden. Sinds 2017 heeft Caselani op basis van iedere Citroën-bedrijfswagen én de Ami een ware retro-versie ontwikkeld, alle geïnspireerd op de markante en klassieke HY ‘ribbelbus’. De Jumper, Jumpy, Berlingo en Ami krijgen rondom een afwijkende koets die ze overduidelijk op die H(Y) doet lijken, maar dan uiteraard met behoud van de voordelen van een moderne bus.

De eerdere Caselani op basis van de Citroën Jumper, naast zijn inspiratiebron.

Zoals te doen gebruikelijk in bedrijfswagenland, hebben die Citroën-bedrijfswagens van nu allemaal een hele reeks zustermodellen. Ze zijn er doorgaans ook als Peugeot, Opel, Toyota en Fiat, waarbij Fiat in het geval van de Jumper/Ducato zelfs eigenlijk de bedenker van het voertuig is. Technisch gezien is het geen enkel probleem om de Caselani-koets op zo’n Ducato te schroeven, maar een beetje raar is een retro-Citroën op Fiat-basis wel. Des te vreemder dat het Italiaanse Caselani zich nooit eerder waagde aan uitbreiding voor de andere merken, maar nu is Fiat eindelijk aan de beurt.

Caselani 616 Ducato

De Fiat 616 uit 1965 is de directe inspiratiebron. Let ook op de flanken.

De 616N is in naam en vorm een directe verwijzing naar lichte vrachtwagen 616 uit de jaren 60. Die is wellicht wat minder beroemd dan Citroëns ribbelbus, maar met de 616-ombouw ziet ook de Ducato er ineens érg charmant uit. Caselani gaat als vanouds rigoureus te werk en plakt niet simpelweg een bodykit óm de Ducato, maar vervangt veel carrosseriepanelen door producten van eigen makelij. Front, kont én flank worden op die manier aangepakt, en het resultaat mag er zijn. Toch? De ombouw is uiteraard geschikt voor vrijwel iedere variant van de Ducato, dus reken maar dat je dit in de toekomst op foodtrucks en campers gaat tegenkomen.

Overigens is een nieuwe Ducato ook al een beetje retro als je er geen Caselani-koetsje omheen vouwt. Samen met zijn zustermodellen is dit het oudste voertuig dat je nog altijd nieuw kunt kopen in Europa: het huidige model stamt uit 2006!

