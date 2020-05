Carrozzeria Touring Superleggera Berlinetta Aero op komst

Coachbuilder Carrozzeria Touring Superleggera heeft weer iets moois in het vat zitten. De kleine autobouwer kondigt met behulp van een teaser de komst aan van een coupé die is overgoten met een zeer klassieke designsaus.

Carrozzeria Touring Superleggera is een coachbuilder die we onder meer kennen van de in maart 2018 gepresenteerde Sciadipersia, een grondig vertimmerde Maserati GranTurismo. Ook voor de nieuwste creatie die het bedrijf achter de coulissen heeft staan, zoekt het bedrijf inspiratie uit Italiaanse hoek.

Het bedrijf laat een afbeelding zien waarop de wulpse lijnen van een zeer klassiek ogende nieuwkomer zichtbaar zijn. De auto zou zijn publieksdebuut in juli tijdens het Goodwood Festival of Speed beleven, maar dat evenement is uitgesteld. Dat debuut in Engeland gaat er dus niet meer van komen, maar de volgens het bedrijf op de Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale tipo Le Mans geïnspireerde nieuwkomer zou zomaar online gelanceerd kunnen worden. We wachten af. We weten in ieder geval dat Carrozzeria Touring Superleggera de naam 'Touring Berlinetta Aero'op de auto plakt.