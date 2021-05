Carlos Ghosn moet Nissan en Mitsubishi miljoenen betalen

Carlos Ghosn spande juist zelf in Nederland een rechtszaak aan tegen Nissan-Mitsubishi, dat formeel hier in Nederland is gevestigd. Hij vond dat de alliantie hem in 2019 ten onrechte aan de kant heeft gezet als voorzitter en eiste € 15 miljoen aan misgelopen lonen en ontslagvergoedingen.

Daarin ging de rechter niet mee, aangezien er tussen hem en de alliantie helemaal geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan. De benodigde toestemming van het bestuur daarvoor ontbrak, aldus de rechter. Ghosn trekt nu juist aan het kortste eind en moet een deel van de wél ontvangen lonen terugbetalen. Het bedrag dat hij moet terugbetalen is de nettobeloning die hij in de periode van april 2018 tot en met november 2018 heeft ontvangen van Nissan-Mitsubishi.

De oud-bestuurder, die ook aan het hoofd stond van Renault en gold als een van de machtigste personen in de autowereld, was vanaf 1 juli 2012 wel in dienst van Nissan. Aan deze arbeidsovereenkomst is per 1 april 2018 een einde gekomen, zo oordeelt de rechtbank. Ook Nissan zou hem daarom geen vergoeding schuldig zijn. Betaald loon over april 2018 moet door hem worden terugbetaald. Ghosn is verder niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek om toekenning van vergoedingen, aangezien deze verzoeken buiten de daarvoor geldende termijn zijn ingediend.

Ghosn ontsnapte in 2019 uit Japan, waar hij onder bewaking thuis in afwachting van een rechtszaak tussen hem en Nissan. Hij dook op in Libanon. Ghosn was met hulp van diverse internationale handlangers onder meer in een koffer Japan uit gesmokkeld en via allerlei omwegen naar Libanon gebracht. Behalve deze Nederlandse rechtszaak dient er ook in Japan nog een rechtszaak tegen Ghosn, om vermeende fraude toen hij aan het roer van Nissan stond. In november kreeg Ghosn bijval van de VN, dat stelde dat de voormalige topman 'onwettig behandeld' is door Japan door meermaals te worden gearresteerd.