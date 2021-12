Canoo ziet af van deal met VDL Nedcar

VDL Nedcar sprong een gat in de lucht toen het in de Amerikaanse start-up Canoo een nieuwe klant had gevonden. Per eind 2023 zien er geen BMW's en Mini's meer het levenslicht en met Canoo als nieuwe klant leek de Limburgse autofabriek een zonnige toekomst tegemoet te gaan. Leek, inderdaad. In november werd duidelijk dat een toekomst waarin elektrische voertuigen van Canoo de fabriekspoorten in Born verlaten op losse schroeven zou staan. ANP meldt dat Canoo bij de Amerikaanse beurswaakhond documenten heeft ingediend waarin het officieel aangeeft dat het bouwen van auto's bij VDL Nedcar geen optie meer is.

Dat zou betekenen dat de voorlopige overeenkomst die Canoo en VDL Nedcar niet wordt omgezet in een definitieve. Een nieuwe klap voor het Nederlandse bedrijf. Canoo was aanvankelijk van plan om vanaf 2022 tot en met 2028 auto's in Born te bouwen. In november gaf Canoo-topman Tony Aquila echter tijdens een presentatie van financiële cijfers echter aan dat het zijn auto's liever in thuisland Verenigde Staten bouwt. VDL Nedcar zou niets anders dan soort 'back-up' zijn. Mogelijk heeft ook de cyberaanval die VDL Nedcar in oktober dit jaar kortstondig lam legde een rol gespeeld in het besluit van Canoo.

In een reactie aan ANP meldt VDL Nedcar dat het "in gesprek is met Canoo om de samenwerking vorm te geven". "Daar nemen we alle tijd voor." Op de verklaring van Canoo in het document wil hij niet reageren. De Amerikaanse fabrikant Rivian heeft plannen voor Europese productie en vestigde zich onlangs ook officieel in Nederland. Ook dat kan voor VDL Nedcar nog eens interessant worden.