Cadillac laat stukje nieuw Escalade zien

Niemand minder dan regisseur Spike Lee, bekend van onder meer Malcolm X, Jungle Fever en Inside Man, zal op 4 februari een korte film laten zien waarin de vijfde generatie van de Cadillac Escalade zijn debuut maakt. Eerder liet Cadillac al een een afbeelding van het interieur van zijn nieuwe generatie Escalade zien en vandaag laat het merk alvast zien wat we van het front van de kolos kunnen verwachten.

De Escalade, waarvan sinds de introductie van het model eind jaren negentig alleen al in de Verenigde Staten ruim 800.000 stuks zijn verkocht, krijgt een front dat opvallende gelijkenissen vertoont met dat van de kleinere XT6. Dat betekent dat ook de Escalade een brede grille krijgt die aan weerszijden wordt geflankeerd door twee vrij platte koplampunits. Op de hoeken van de bumper vinden we verticaal georiënteerde ledverlichting. In het interieur monteert Cadillac onder meer een gebogen 4K OLED-display. Cadillac roept trots dat er zich in totaal '38 inch diameter' display in de auto schuilhoudt.

De nieuwe Escalade deelt zijn technische basis met de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Suburban van Chevrolet. Het huidige model werd in 2013 gepresenteerd en was alleen te krijgen met een 6,2-liter grote V8. Die achtcilinder staat ook weer op de bestellijst van de Suburban, dus is het relatief veilig om die krachtbron ook weer in de nieuwe Escalade te verwachten. Mogelijkerwijs geeft Cadillac de Escalade ook een tweede V8, een 330 pk sterke 5.3 V8.