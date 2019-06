Cadillac CT4 duikt op zonder V-genen

Cadillac heeft de CT4 al in V-trim getoond, maar nu kunnen we eindelijk ook de reguliere smaken van Cadillac's nieuwe 3-serie-rivaal bekijken.

Cadillac gooit zijn sedangamma op de schop. De begin dit jaar gepresenteerde CT5 volgt min of meer de CTS op en het merk heeft de CT4 op de rol staan als vervanger van de ATS. Onlangs trok Cadillac het doek van de sportieve CT5-V en liet direct de CT4-V zien. Opvallend, gezien het feit dat we de reguliere CT4 nog niet eens gezien hadden. Cadillac houdt die 'normale' CT4 zelf nog even onder de pet, maar de auto is in het Amerikaanse verkeer nu betrapt. De CT4 krimpt enigszins ten opzichte van de ATS, dit om de afstand tot de CT5 te vergroten. Cadillac lijkt echter niet van de missie af te gaan wijken om het leven van de BMW 3-serie zuur te gaan maken.

De CT4 staat op een grondig gemoderniseerde variant van het platform waar de ATS nu al gebruik van maakt. Onder de kap komt zeer waarschijnlijk een relatief nieuwe geblazen 2.0 viercilinder te liggen, een machine die ook in de CT5 komt te hangen. Die motor zal in alle gevallen gekoppeld zijn aan een achttraps automaat. Tot op heden kennen we de 4,75 meter lange CT4 alleen als de al genoemde CT4-V, een sportieve smaak met een geblazen 2.7 in de neus die 326 pk en 500 Nm levert. Deze krachtbron is overigens gekoppeld aan een tientrapsautomaat. Mogelijkerwijs komt Cadillac in een later stadium met een écht heftige V-versie. Daarover later ongetwijfeld meer.