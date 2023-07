Er zijn steeds meer elektrische modellen van Chinese merken in Nederland en Europa te koop. Maar wat kopen de Chinezen eigenlijk zelf? Vooral Tesla's Model Y, maar het is het Chinese BYD dat de verkooplijsten in zijn thuisland domineert. En niet alleen wat volledig elektrische auto's betreft.

Uit cijfers van Jato blijkt dat BYD in het eerste halfjaar van dit jaar in China het merk was dat de meeste nieuwe auto's wist te registreren. Het schopt daarbij Volkswagen van de troon dat de afgelopen jaren - en halfjaren - veelal aan de leiding stond. In de eerste zes maanden van 2023 werden in China maar liefst 1.191.410 nieuwe personenauto's van BYD gekentekend. Dat waren er maar liefst 548.204 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. BYD noteert een groei van 85 procent achter zijn naam en claimt een marktaandeel van een heftige 11 procent. Volkswagen staat op plek met 967.149 geregistreerde auto's in het eerste halfjaar van 2023. Voor Nederlandse begrippen natuurlijk een enorm aantal, maar het waren er wel 8 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2022 (1.051.569 stuks).

Toyota sluit aan op plek drie, gevolgd door de Chinese autobouwers Changan en Geely. Honda eindigt op plek zes. Chery sluit aan op positie zeven, gevolgd door Tesla op plek acht. GAC staat nipt boven Audi dat de Top 10 afsluit.

Meest geregistreerde merken in China (jan-juni 2023)

Merk Jan-juni 2023 % verschil t.o.v. jan-juni 2022 Marktaandeel 1 BYD 1.191.410 +85,23 % 10,57 % 2 Volkswagen 967.149 -8,03 % 8,58 % 3 Toyota 811.574 -8,62 % 7,20 % 4 Changan 583.755 +16,99 % 5,18 % 5 Geely 521.777 +13,82 % 4,63 % 6 Honda 516.910 -25,24 % 4,59 % 7 Chery 515.246 +47,99 % 4,57 % 8 Tesla 476.539 +61,67 % 4,23 % 9 GAC 399.291 +45,27 % 3,54 % 10 Audi 294.709 +6,21 % 2,62 %

De Tesla Model Y was in het eerste halfjaar van 2023 de personenauto waarvan de meeste nieuwe exemplaren in China zijn gekentekend. De Model Y was goed voor ruim 316.000 registraties en een marktaandeel van 2,81 procent. Verder is BYD de absolute koning van de modellen-Top 10. Zo vinden we de als EV of als plug-in leverbare BYD Qin - de kleinere broer van de Han - op plek twee, de Yuan Plus - bij ons bekend als de Atto 3 - op plek drie en de Song Plus (de kleinere broer van de Tang) op plek vier. De elektrische Dolphin die ook in Nederland leverbaar is, staat op de zevende positie. De Nissan Sylphy wringt zich tussen de BYD's en staat op plek zes. Ook de Tesla Model 3 doet het behoorlijk goed en staat op plek zeven. Posities acht en negen zijn voor hier twee onbekende Volkswagens: de Lavida en de Sagitar. De Camry van Toyota sluit de modellen-Top-10 af.

Meest geregistreerde modellen in China (jan-juni 2023)

Merk Model Jan-juni 2023 % verschil t.o.v. jan-juni 2022 Marktaandeel 1 Tesla Model Y 316.564 +76,81 % 2,81% 2 BYD Qin 215.773 +47,05 % 1,91% 3 BYD Yuan Plus 197.825 +260,69 % 1,76% 4 BYD Song Plus 184.212 - % 1,63% 5 Nissan Sylphy 179.771 -21,25 % 1,60% 6 BYD Dolphin 162.848 +178,31 % 1,45% 7 Tesla Model 3 159.975 +38,25 % 1,42% 8 Volkswagen Lavida 142.812 -12,26 % 1,27% 9 Volkswagen Sagitar 118.051 +2,76 % 1,05% 10 Toyota Camry 108.740 -17,31 % 0,96%

Elektrische auto's: meest geregistreerde merken in China (jan-juni 2023)

Hoewel de Model Y afgelopen halfjaar de meest geregistreerde nieuwe personenauto in China was, was BYD het merk dat in de eerste zes maanden van dit jaar de meeste EV's op kenteken zette. Maar liefst 1.191.410 elektrische BYD's vonden in het eerste halfjaar van dit jaar een Chinese eigenaar en daarmee was BYD goed voor een derde van de EV-markt. Tesla staat met 476.539 gekentekende auto's op plek twee. Verder zijn het - met uitzondering van Volkswagen - enkel Chinese merken in de Top 10 van merken die in het eerste halfjaar in China de meeste EV's op kenteken wisten te zetten.

Make Jan-juni 2023 % verschil t.o.v. jan-juni 2022 Marktaandeel 1 BYD 1.191.410 +86,70 % 33,35 % 2 Tesla 476.539 +61,67 % 13,34 % 3 GAC 213.961 +109,09 % 5,99 % 4 Li Auto 139.117 +130,31 % 3,89 % 6 MG 121.963 +322,95 % 3,41 % 8 Changan 101.378 +45,07 % 2,84 % 5 Wuling 96.638 -56,52 % 2,71 % 7 Geely 62.947 +244,10 % 1,76 % 9 Volkswagen 60.063 -25,37 % 1,68 % 10 Nio 55.770 +6,64 % 1,56 %

Meest geregistreerde elektrische auto's in China (jan-juni 2023)

De Tesla Model Y was de meest geregistreerde nieuwe personenauto in China en was afgelopen halfjaar in China logischerwijs dus ook de populairste nieuwe elektrische auto van het land. De als de Top 10 van meest geregistreerde nieuwe modellen wordt ook de ranglijst van meest gekentekende EV's in China gedomineerd door BYD. Maar liefst 6 modellen van BYD staan in de Top 10: van de elektrische versies van de Qin en de Song Plus, de Yuan Plus (Atto 3), Dolphin, Han en de kleine nieuwe Seagull staan er allemaal in. Ook GAC doet het met achtereenvolgens de Aion S en Aion Y heel behoorlijk.