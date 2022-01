Budget Airline Car: alternatief voor korte vluchten?

Volgens een berekening van Science Focus zou je dik 330 Fords Mondeo 1.8 TDCi een tripje van Heathrow naar Edinburgh (650 km) kunnen laten maken en net zoveel CO2 uitstoten als één Boeing 747 die diezelfde trip maakt. Als zowel al die Mondeo's als de 747 vol zouden zitten, zou je met de auto's veel minder CO2 uitstoten per persoon dan met het vliegtuig. Bovendien zijn korte vliegtrips relatief het meest vervuilend, aangezien vooral bij het opstijgen erg veel uitstoot vrijkomt en dit dan dus gebeurt voor een betrekkelijk korte totale vliegduur. Voor relatief korte tripjes is het in dat kader zeker te overwegen om het vliegtuig veel minder in te gaan zetten. Dan zou je bijvoorbeeld met de trein of met je eigen auto kunnen gaan.

Het kan volgens Car Design Research nog efficiënter, namelijk met een (uiteindelijk volledig autonome) elektrische taxi. De 'Budget Airline Car', noemt men het. Een bijzonder gestroomlijnd gevormde, volledig elektrische auto waarmee volgens zijn scheppers zes personen en hun bagage comfortabel vervoerd kunnen worden. Via één naar achteren schuivende deur en één omhoogklappende deur krijg je toegang tot de ruim opgezette cabine, waar volwassenen inclusief bagage volgens CDR comfortabel ieder op een eigen stoel kunnen zitten. De Budget Airline Car is zo'n 5 meter lang, grofweg het formaat van een Tesla Model X, maar is door zijn slechts 1,8 meter breedte en 1,5 meter hoogte aan veel minder frontale luchtweerstand onderhevig. Zo'n 20 procent minder, volgens zijn scheppers.

De elektrische aandrijflijn moet volledig op lange ritten afgestemd zijn, dus kan een betrekkelijk laag vermogen hebben omdat er voornamelijk op snelwegsnelheden gereden wordt en er geen stoplichtsprintjes mee gewonnen hoeven te worden. Alles voor de efficiëntie en een groot rijbereik. Hoewel er nog geen concrete doelspecificaties worden genoemd - de Budget Airline Car is meer een soort breed idee dan een concreet voor productie bestemde conceptauto - zou volgens CDR met de steeds groener wordende Europese energiemix een CO2-uitstoot per persoon van 5 g/km mogelijk moeten zijn. Bij een kort vliegtripje zou het volgens CDR momenteel gemiddeld op zo'n 250 g/km per persoon liggen. Dat scheelt een slok op een borrel. Natuurlijk ben je wel wat langer onderweg, al kan het op korte afstanden vanwege het inchecken en wachten op vertrek soms van deur naar deur met een vliegtuig eigenlijk ook nog best lang duren.

CDR heeft de Budget Airline Car alvast uitgedost in de kleurstelling van enkele vliegmaatschappijen die korte vliegreisjes aanbieden. Waarschijnlijk volgt nu een verder onderzoek naar interesse in dit concept. Zie jij hier toekomst in? Laat het weten in de reacties.