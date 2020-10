Bronco Wildland Fire Rig concept biedt hulp bij bosbranden

De Fire Rig concept is vooral bedoeld als eerbetoon aan de brandweermannen die mee hebben geholpen met het bestrijden van bosbranden. Die hebben de Verenigde Staten dit jaar meer dan ooit in de greep. Ford heeft voor de Bronco Fire Rig de handen ineen geslagen met outdoor kledingfabrikant Filson, die met name een bijdrage heeft geleverd aan de brandwerende materialen in het interieur. Overigens is de Bronco geen onbekende voor de U.S. Forest Service. In het verleden werd de Bronco al gebruikt door de instantie om onherbergzame gebieden te kunnen bereiken. Ford doneert twee exemplaren van de Bronco Fire Rig aan het brandweerpersoneel, het is niet bekend of er meerdere exemplaren op de planning staan.

De aanpassingen aan het exterieur liegen er niet om. Als uitgangspunt is de vierdeurs Bronco Badlands genomen. Deze is voorzien van een bullbar met een lier en op het dak is een robuust uitziend bagagerek met een ledbalk gemonteerd. De offroader is gespoten in 'Forest Service Green' en staat op de grote terreinbanden die normaal gesproken bij het Sasquatch-pakket inbegrepen zijn. Verder zijn uiteraard alle benodigde brandweerspullen aan boord te vinden, waaronder een watertank van 180 liter en een hogedrukspuit om het vuur effectief te kunnen blussen. Welke motor er onder de kap van de Bronco Fire Rig te vinden is, vermeldt Ford niet. Het ligt echter voor de hand dat de 2,7-liter EcoBoost V6 met 310 pk is gebruikt voor de brandweerversie.