Britten zetten in op de elektrische 'trolleyvrachtauto'

Er wordt weliswaar door steeds meer merken aan volledig elektrische vrachtauto's gewerkt, maar voor de langere afstanden kan dat nog een uitdaging opleveren. De Britten zien daarom meer in trucks die hun stroom via een bovenleiding krijgen.

Het Verenigd Koninkrijk is van plan vanaf 2040 alle vrachtwagens op diesel te verbieden. De Britten hebben een alternatief voor ogen dat het meeste lijkt op de trolleybussen die in Nederland nu alleen nog in Arnhem rondrijden. In eerste instantie wordt samen met de Duitse firma Siemens een proef gestart in Schotland met dergelijke vrachtauto's, zo meldt de Britse krant Daily Mail. Het VK kiest voor dit bijzondere alternatief, omdat bij vrachtauto's enorme accu's nodig zijn om een redelijke actieradius te bereiken. Een 'trolleyvrachtauto' is uitgerust met een zogeheten pantograaf, die zich tegen de bovenleiding aandrukt. De pantograaf beweegt deels mee om te zorgen dat de wagen naar links en rechts kan bewegen. Pas wanneer de vrachtauto van rijbaan wisselt, of een afslag neemt, verbreekt die het contact.

De chauffeur stuurt zelf en wanneer de auto van de snelweg af gaat, schakelt de truck over op diesel. In de binnenstad kunnen de vrachtauto's weer elektrisch rijden dankzij een via een laadkabel bij te laden accupakket. Er wordt ook nagedacht over de werkelijke 'footprint' van dergelijke trucks door op de bron van de elektriciteit te focussen. De netstroom voor de bovenleiding moet namelijk van groene energiebronnen komen. Rond 2030 zou 65 procent van alle vrachtroutes op een dergelijke wijze geëlektrificeerd moeten zijn. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op 17,8 miljard pond, omgerekend zo’n € 20,9 miljard.