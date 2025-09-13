Britse klassiekerclub vreest komst zelfrijdende auto

De Federatie van Britse Historische Voertuigenclubs (FBHVC) vreest de komst van zelfrijdende auto’s in het Verenigd Koninkrijk. De belangenvereniging roept de Britse regering in een brandbrief op veilige en onbeperkte verkeersdeelname van bestuurders van klassieke auto’s in de toekomst te waarborgen.

De FBHVC vraagt de Britse regering met klem geen beperkingen op te leggen aan de verkeersdeelname van historische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk. “De implementatie van autonome voertuigen mag niet leiden tot enige beperking of afzondering van andere weggebruikers”, stelt de FBHVC. De Federatie wil dat historische voertuigen in de Britse verkeerswetgeving worden opgenomen als een ‘specifieke categorie van traditionele weggebruikers’.

Automobilisten herkennen oude voertuigen, zelfrijdende auto's doen dat niet

Het Britse parlement nam in 2024 een wet aan die toelating van zelfrijdende auto’s in de toekomst mogelijk maakt. De regering heeft vervolgens adviezen gevraagd bij diverse instanties en belangenverenigingen, alvorens er een definitieve verkeerswet rond autonome voertuigen komt. “Een menselijke bestuurder kan onmiddellijk een ‘oud’ historisch voertuig herkennen en rekening houden met de prestaties ervan”, zegt Lindsay Irvine, directeur Wetgeving bij de FBHVC. “Een autonoom voertuig moet geprogrammeerd worden om de verschillende kenmerken te herkennen, of het systeem moet vanaf nul leren wat deze verschillen zijn.”

Irvine benadrukt geen tegenstander te zijn van zelfrijdende auto’s. “Nieuwe technologie brengt vaak voordelen met zich mee, en veel van onze eigen historische voertuigen waren ooit pioniers van technologische vooruitgang. In onze reactie proberen we te waarborgen dat autonome voertuigen veilig kunnen omgaan met traditionele voertuigen zoals de onze, en dat deze veiligheid niet ten koste gaat van onze huidige vrijheden.”

De FBHVC vertegenwoordigt in het Verenigd Koninkrijk meer dan 500 clubs en 250.000 liefhebbers.