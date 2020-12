Britse autoverkoop met ruim 27 procent in de min

De Britse automarkt is de afgelopen maand mede wegens een tweede lockdown in een forse dip terechtgekomen. Ten opzichte van november vorig jaar is er sprake van een daling van 27,4 procent naar 113.781 verkochte auto's. Daarmee is het de slechtste novembermaand sinds 2008.

De daling in het aantal verkochte auto's door de nieuwe lockdown was minder heftig dan in april. Toen daalde het aantal kentekenregistraties met maar liefst 97,3 procent. Volgens de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) is de minder heftige daling van november te verklaren door het feit dat dealers en fabrikanten nu beter voorbereid waren dan in april. Het totale verlies over het gehele jaar blijft echter significant. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning voor 2020 loopt de sector tot op heden in totaal 663.761 auto's mis. Dat gat gaat men in het Verenigd Koninkrijk dit jaar vanzelfsprekend niet meer dichten.

Desondanks zijn er ook plussen genoteerd in de cijfers van november. De verkoop van EV's en plug-in hybrides nam namelijk opnieuw toe in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar werden er in november nog 4.362 EV's verkocht, dit jaar zijn dat er 10.345. Het marktaandeel nam toe van 3 procent naar ruim 9 procent. Het aantal verkochte plug-in hybrides nam toe van 4.362 tot 7.717 auto's, waarmee het marktaandeel vier procent groeide. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat mild-hybrids eveneens in toenemende mate aan terrein winnen. De verkoop van diesels is het hardst geraakt: de daling bedroeg daar namelijk 56,2 procent ten opzichte van november vorig jaar, tot een aantal van 15.925 auto's.

In Nederland is de daling van het aantal kentekenregistraties overigens een stuk minder heftig: ten opzichte van november vorig jaar noteerde de Nederlandse markt afgelopen maand een min van 14,3 procent. Ook hier is de EV aan een stormachtige opmars bezig.