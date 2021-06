Brabus Rocket 900 is krankzinnige G-klasse

Een Mercedes-AMG G63 is niet speciaal genoeg, toch? Als je het daarmee eens bent, moet je zeker even verder lezen. Brabus tilt de krachtigste G-klasse namelijk naar een nieuw niveau.

Wat ooit begon als een robuuste pretentieloze terreinauto, is uitgegroeid tot de lieveling van menig rijke stedeling. De G-klasse is dan ook een gewild slachtoffer voor de dames en heren van deze wereld die 'm graag nog wat opvallender maken, zagen we eerder vandaag nog. Dat is ook aan Brabus wel besteed en zoals we het van het bedrijf gewend zijn, wordt ook de techniek niet ongemoeid gelaten. Het resultaat is deze Rocket 900. Een Mercedes-AMG G 63 met meer. Heel veel meer.

Normaal gesproken perst de 4,0-liter biturbo V8 er in de G 63 al 585 pk en 850 Nm uit, maar dat is - heel begrijpelijk, natuurlijk - lang niet genoeg. Brabus hield het niet bij wat herprogrammering van het motormanagement om er meer uit te halen, want de basis van het blok werd zelfs aangepast. De V8 heeft in de Rocket 900 namelijk een cilinderinhoud van net iets meer dan 4,4 liter. Brabus vergrootte daarvoor de boring naar 84 mm en de slag naar 100 mm. Ook zorgde Brabus onder meer voor nieuwe extra robuuste zuigers, drijfstangen, een nieuwe krukas, andere luchtinlaten en twee grotere turbo's. Het resultaat: een vermogen van maar liefst (je raadde het misschien al) 900 pk! Ook is de grotere V8 in staat om tot 1.250 Nm koppel te leveren, maar Brabus heeft dat elektronisch beteugeld op 1.050 Nm. Ook ruim voldoende.

Uiteraard is de Brabus Rocket 900 uiterlijk op tal van punten eveneens flink opvallender. Onder meer tal van extra carbon-elementen bovenop een koolstofvezel bodykit, rode accenten en speciale wielen zorgen daarvoor, net als een behoorlijk opvallende dakspoiler. Een compleet andere grille, dikke powerdomes in de motorkap en een speciaal Brabus-uitlaatsysteem zijn ook van de partij. In het interieur is door het speciaal gestikte leer, de Brabus-logo's en tal van carbon-acccenten ook niet te missen dat je iets bijzonders rijdt.

Leuk, dat koolstofvezel, maar het blijft een log gevaarte. Maar liefst 2.560 kilo legt de verbrede G-klasse in de schaal. Dat de krachten van de V8 monsterlijk zijn, wordt wel duidelijk uit de prestatiecijfers, want ondanks z'n gewicht is de Rocket 900 krankzinnig snel. Van 0 naar 100 km/h kan al in 3,7 seconden achter de rug zijn. Voor de topsnelheid van 280 km/h hoef je je ook niet te schamen, al verandert zo'n Rocket wel echt letterlijk in een raket als er met die snelheid ineens iemand voor je naar de linkerbaan opschuift met 100 km/h. Gelukkig zorgen speciale remschijven achter de 24-inch wielen (!) ervoor dat de boel ook nog enigszins acceptabel tot stilstand kan komen.

Alle bescheidenheid laat je varen als je de Brabus Rocket 900 voor de deur zet en daar hoort natuurlijk ook een allerminst bescheiden prijskaartje bij. Maar liefst € 480.059 kost-ie in Duitsland minstens, let wel: exclusief belastingen. Brabus tovert slechts 25 G 63's om naar een Rocket 900, de eerste tien verschijnen nog dit jaar.