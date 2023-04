De Renault Clio werd deze week in sterk gefacelifte vorm gepresenteerd. Daarmee kunnen we nu officieel stellen dat vijf van de vijf verschillende Clio-generaties ergens in hun leven een facelift kregen. We blikken terug, mét Facelift Friday-sliders!

Na vele jaren met een vast plekje op vrijdagmiddag werd de rubriek ‘Facelift Friday’ met de laatste jaarwisseling in de vriezer gelegd. Dat levert jullie veel frustratie en ondergetekende veel rust op, maar betekent natuurlijk niet dat we nooit meer wat dieper op een facelift in willen gaan.

Integendeel zelfs: niets is leuker dan lekker bomen over afgeronde of aangescherpte bumperhoekjes, grotere grilles en natuurlijk extra ledverlichting. De Renault Clio is daarvoor de perfecte kandidaat. Deze auto kreeg deze weekeen vrij uitgebreide facelift, met grotere led-dagrijlampen, nieuwe logo’s en een strakker gelijnde voorbumper.



Om de verschillen goed duidelijk te maken, parkeren we de Clio toch even in de welbekende Facelift Friday-slider. Zo zie je goed dat de grille niet alleen een andere indeling heeft, maar onderaan ook veel breder is geworden. Bij zowel de ‘oude’ als de nieuwe Clio kozen we overigens voor de sportieve versies, al was het maar omdat de laatste Clio vooralsnog alleen met die extra stoere voorbumper in beeld is gebracht.

Maar er is meer. In de loop der jaren kwamen de meeste andere generaties van de Clio namelijk ook al voorbij in ‘Facelift Friday’, dus is het vrij eenvoudig om een overzicht te maken van alle Clio-facelifts uit de geschiedenis.



Het oermodel kreeg in 1996 een modernere, bollere neus en een stel nieuwe achterlichten. De opvolger kwam in 1998, maar werd in 2001 opgewaardeerd met een stel scherpere koplampunits en een nieuwe voorbumper. Wij behandelden hem in 2015 als knotsgekke V6 en laten die nu weer zien, maar de facelift is in grote lijnen gelijk aan die van de reguliere Clio.

De Clio 3 kreeg zijn kennelijk verplichte update in 2009. De aanvankelijk in tweeën gesplitste grille werd toen vervangen door een kleine, smalle ‘brievenbus’, aangevuld met een groter hekwerk in de bumper.

En toen kwam de Clio 4, de voorganger van en feitelijk ook blauwdruk voor de huidige Clio. Die auto heeft als enige Clio nooit geschitterd in ‘Facelift Friday’. De reden ligt voor de hand, want de facelift van 2016 was heel wat minder ingrijpend dan de drie ervóór en die ene erna. Toch veranderde er best wat. Zo is er een geheel nieuwe, wat drukkere voorbumper en verhuizen de dagrij-leds van de ‘grille’ naar de eigenlijke koplampen.



Nu alle ‘Phase 1’ en ‘Phase 2’-Clio’s zo mooi naast- en onder elkaar staan, is het tijd om de balans op te maken. Welke van deze facelifts is wat jou betreft het beste gelukt? En, misschien nog wel belangrijker, welke generatie Clio is jouw favoriet? Laat je horen!