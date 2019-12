Back to Basics: BMW 2-serie Gran Coupé

BMW 218i Gran Coupé

€ 37.201

De BMW 2-serie Gran Coupé dus. Feitelijk gezien een sedan-versie van de nieuwe 1-serie. Op enkele gedetailleerde wijzigingen na komen de neuzen overeen, de achterkant is uiteraard compleet nieuw getekend. Op motorisch vlak is het op het gebied van benzine alles of niets. De instapversie wordt als 218i bestempeld. Een 140 pk sterke driecilinder 1,5-liter die al het vermogen - tegen de wens van velen liefhebbers in - op de voorwielen uitsmeert. Standaard is de auto gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, optioneel is een automaat leverbaar. Met een topsnelheid van 215 km/h en een sprint van 0 naar 100 in 8,7 seconden is dit al niet bepaald de langzaamste jongen uit de klas. Toch liever ‘wat’ meer vermogen? Voor € 63.361 staat een M235i Gran Coupé voor de deur. Deze versie is goed voor 306 pk, een (begrensde) topsnelheid van 250 km/h en een sprinttijd van 4,9 seconden. Is dat de aanzienlijke meerprijs echter waard? Dieselen kan vanaf € 43.582 met de 220d (190 pk).

Voor de buitenkant van de compacte koets heeft BMW tal van optische optiepakketten. Van de Sport Line tot de Luxury Line. Vandaag is het natuurlijk de beurt aan de kaalste variant die binnen de kortste keren laat zien dat 'ie inderdaad de minst luxueuze versie is. Neem de ondertussen veelbesproken nierengrille die geen verchroomde afwerking krijgt of de mistlampgaten in de voorbumper die leeg blijven. Ook de grijze 16-inch wielen zijn een formaat kleiner dan de 17- of 18-inch bij de overige versies. Wél krijgt de 218i standaard de ledkoplampen die elk andere variant ook heeft en zijn de meeste sierdelen in een hoogglans zwarte kleur afgewerkt. Voor parkeerhulp rondom moet dieper in de buidel worden getast. Deze is optioneel leverbaar, maar daarvoor moet direct een heel pakket worden aangekruist. Daarover later meer.

Binnenin neemt de bestuurder van de instapper plaats op ‘Grid Antharzit’ stoffen stoelen. De interieurlijsten worden in het grijs afgewerkt. Leren bekleding vindt zijn weg naar het multifunctionele stuurwiel. Een volledig automatische airconditioning over één zone behoort tot de standaard voorzieningen, net als elektrisch bedienbare ramen rondom. Ook een regen- en lichtsensor vinden automatisch hun weg naar de 218i. Daarnaast lijkt BMW gul met de multimediavoorzieningen. Voor alle versies geldt namelijk dat een centraal geplaatst 8,8-inch scherm wordt gemonteerd, maar het aantal functies dat zich op dit scherm afspeelt kan nogal tegenvallen. Voor radio (DAB+) en Bluetooth ben je op het goede adres, maar Apple CarPlay of navigatie is bijvoorbeeld niet aanwezig. Voor de eerst genoemde is een simpele oplossing van € 213 aanwezig. Voor navigatie moeten we echter van pakket naar pakket overstappen en loopt de meerprijs op tot boven de € 1.000.

Zoals eerder gezegd is een pakket bij BMW leverbaar waarmee de 2-serie Gran Coupé in een klap een stuk luxer is uitgevoerd. We hebben het over de Executive Edition. Voor € 1.995 krijgt de koper dan voorzieningen als led-mistlampen voor, automatische airconditioning over twee zones, de eerder genoemde Park Distance Control én de missende cruisecontrol. Een investering die mogelijk iederéén wel wil en dus moet doen, toch?

.