BMW X7 bepantserd door Inkas

Inkas Armored Vehicle Manufacturing is niet bepaald onbekend met het bepantseren van SUV’s. Eerder nam het bedrijf ook de Rolls-Royce Cullinan, de Bentley Bentayga en de Toyota Land Cruiser onder handen. Nu is het de beurt aan de BMW X7. Als uitgangspunt nam men de X7 M50i, die standaard beschikt over een 4,4-liter V8 met 530 pk en 750 Nm koppel. Vanbuiten lijkt de mastodont op een standaard X7, maar de dikke randen rondom de ruiten verraden dat er meer aan de hand is. Het niveau van de bepantsering is 'BR6', dat betekent dat de X7 bestand is tegen 7,62 mm kogels uit een machinegeweer en tegen de kracht van twee tegelijkertijd exploderende handgranaten.

Om tot dit bepantseringsniveau te komen is rondom de gehele cabine bepantsering aangebracht, met onder meer kogelwerend glas dat bestaat uit meerdere lagen en een extra kluisdeur achter de reguliere kofferklep. Daarnaast verstevigde Inkas de ophanging en zitten er run-flatbanden onder de X7. Verder kan de klant desgewenst kiezen voor een sirene, 'zwaailichten' in de grille, een automatische blusinstallatie en verbeterde remmen. Aan het interieur van de X7 veranderde verder niets fundamenteels: ondanks de bepantsering is er nog steeds plek voor zes personen.

Hoeveel de X7 met zijn bepantsering weegt, meldt Inkas overigens niet. De prijs is eveneens niet bekend, want Inkas levert de gepantserde X7 alleen op bestelling. Goedkoop zal hij ongetwijfeld niet zijn.