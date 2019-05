BMW X5 en X7 als M50i

Een handbak voor de Z4, vierwielaandrijving voor de 3-serie en een nieuwe instap-benzineversie voor de 8-serie: het hoorde er vorige week allemaal bij. Ook voor de X5 was er nieuws, onder meer in de vorm van de plug-inhybride 45e-versie.

Wie niet zo maalt om verbruik kan zal echter eerder enthousiast worden van het nieuws van vandaag. De X5 en X7 worden namelijk leverbaar als M50i. Die versies krijgen de beschikking over de 4.4 V8 uit de M550i. Bij de grote updateronde kreeg die er wat vermogen bij en dus beschikken ook de SUV’s straks over 530 pk en 750 Nm. De X5 knalt daarmee in 4,4 seconden van 0 naar 100, de X7 heeft daar 4,7 tellen voor nodig.

Voor Europeanen is de komst van de nieuwe topversies van de X5 en X7 extra goed nieuws, want een V8 was hier überhaupt nog niet leverbaar. In de VS stond de ‘oude’ versie van het 50i-blok, de 462 pk-variant, al wel leverbaar.