BMW wil accukosten vooral drukken met recycling

De kosten voor accu's van elektrische auto's kunnen omlaag op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door meer grondstoffen zelf te delven of juist door grondstoffen te hergebruiken. BMW gelooft meer in dat laatste dan in het uitbreiden van 'eigen' mijnbouw.

Er zijn tal van manieren om EV-accu's goedkoper te maken. Het efficiënter maken van accu's is in wezen de meest logische wijze. Ook kan het verschil maken welke soort accu je gebruikt en welke grondstoffen daarvoor nodig zijn. Uiteindelijk zitten de kosten grotendeels in die grondstoffen. Om daarop in te spelen én om een toereikende grondstoffenvoorraad te garanderen, breiden tal van autofabrikanten hun mijnactiviteiten uit. BMW zegt niet zo zeer zijn heil te zoeken in de grondstoffendelving, maar in accurecycling.

Financieel topman Nicolas Peter verklaart tegenover Reuters dat BMW voor de toekomst vooral inzet op de beschikbaarheid van grondstoffen vanuit gerecyclede accu's. "Naar ons idee is het niet goed om te investeren in mijnbouw. We vinden het belangrijker om grondstoffen ter herwinnen uit auto's en andere producten." Peter stelt dat BMW erop vertrouwt dat externe partijen uiteindelijk door de stijgende vraag naar elektrische modellen reden zien om te investeren in grootschalige recycling voor grondstoffenlevering aan BMW. Dat klinkt ietwat riskant, maar ongetwijfeld wordt er achter de schermen al het één en ander in gang gezet.