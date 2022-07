In totaal leverde BMW in het eerste halfjaar van 2022 1.160.443 auto’s af. Daarbij gaat het niet alleen om auto’s met het bekende blauw/witte logo, maar ook om de producten van Rolls-Royce en Mini. In vergelijking met de eerste helft van vorig jaar noteren deze merken daarmee een verkoopdaling van 13,3 procent. Pakken we alleen BMW zelf, dan gaat het om 1.016.541 auto’s en 13,7 procent daling. Dat is nooit goed nieuws, maar in deze tijden van chip- en andere tekorten ook weer niet ongehoord.

Goed nieuws is er dan wel weer als het gaat om EV-verkopen. Die zijn namelijk meer dan verdubbeld. Met in totaal 75.891 volledig elektrische voertuigen wereldwijd gaat het om precies te zijn om een stijging van 110,3 procent. Daarmee is BMW mooi op weg om het eigen doel om de EV-verkopen in 2022 te verdubbelen, te halen. De kans dat dit lukt wordt nog vergroot doordat er de komende maanden meer elektrische modellen worden gelanceerd, zoals de iX1 en i7. Volgend jaar wordt het elektrische aanbod uitgebreid met de BMW i5 (elektrische 5-serie), een elektrische Mini Countryman en de elektrische Rolls-Royce Spectre.

EV-aandeel

Hoewel de groeicijfers stevig zijn, is het aandeel van EV’s in de totale afzet wereldwijd met 6,5 procent nog niet zo groot. Ook dat moet echter snel veranderen. Voor 2030 moet de helft van de verkochte BMW-producten wereldwijd volledig elektrisch zijn. Vanaf dat jaar wordt Rolls-Royce zelfs helemaal volledig elektrisch, terwijl Mini kort daarna volgt.