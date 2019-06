BMW presenteert 3-serie Touring

Het gaat hier uiteraard uitsluitend om ontwerpnieuws, want onderhuids deelt de stationwagon zijn techniek met de (veel) eerder gepresenteerde sedan. Door ook nu gebruik te maken van het nieuwe CLAR-platform groeit de stationvariant van de 3-serie een stuk in vergelijking met zijn voorganger. De wielbasis is 4,1 centimeter langer (2,85 meter in totaal), de gehele lengte bedraagt nu 4,71 meter. Deze extra centimeters komen vooral de binnenruimte ten goede. Met 500 tot 1.500 liter kofferbakruimte groeit de ruimte daar echter maar met 5 liter. De ontwerpers beloven echter wel dat het geheel bruikbaarder is dan voorheen.

BMW zet bij de stationwagon de ontwerpstijl van de sedan door. De neus blijft ongewijzigd, de achterkant wordt gekenmerkt door dezelfde soort 3D-achterlichten. De achterruit kan zoals altijd los van de rest van de (standaard automatisch te openen) achterklep worden geopend. De vouw boven de achterste wielkast wordt wat extra aangezet bij de Touring in vergelijking met de sedan. Binnenin komen we uiteraard het nieuw getekende interieur tegen met het (optionele) 10,25-inch scherm voor het infotainment.

BMW heeft vanaf de marktintroductie zes motoren voor de 3-serie Touring klaarliggen: de 320i (184 pk), 330i (258 pk) en M340i (374 pk) als benzineversies en de 318d (150 pk), 320d (190 pk) en 330d (265 pk) als diesel. De huidige sedan is er ook als 330e, maar die ontbreekt vooralsnog op de lijst van de Touring. Per november komen daar twee benzineblokken en één diesel bij. In de zomer van 2020 volgt voor de eerste keer een plug-in 3-serie Touring. De huidige instapprijs voor een reguliere 3-serie 320i bedraagt € 48.222. Verwacht voor de Touring een meerprijs van ongeveer € 2.500.

In 1988 maakten we in Nederland voor het eerst kennis met een stationcarversie van de middenklasser uit Beieren. Ondertussen is dit de zesde generatie Touring. De productieteller staat na 32 jaar op ongeveer 1,7 miljoen stuks.