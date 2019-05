BMW M5 als Edition 35 Jahre

Door de jaren heen is er in M5-land een boel veranderd. BMW heeft namelijk zes-in-lijn motoren als krachtcentrale voor de topversie van de 5-serie gebruikt, maar ooit zelfs een machtige V10 in zijn powersedan (E60) gelepeld. De feestelijke editie van de M5 die BMW vandaag presenteert, heeft de 625 pk en 750 Nm sterke variant van de 4,4-liter geblazen V8 onder de kap die in de reguliere M5 25 pk minder levert. Die extra krachtige versie van het blok kennen we dan ook niet van de minste; de M5 Competition heeft namelijk hetzelfde vermogen.

De wereldwijd tot 350 stuks gelimiteerde M5 Edition 35 Jahre is dan ook gebaseerd op de M5 Competition en dat betekent onder andere dat ook deze uitgave een speciale M Sport-uitlaat heeft en aangepaste motorsteunen heeft, directer op het gaspedaal reageert en 7 mm dichter boven het asfalt hangt. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 3,3 tellen achter de rug. Indrukwekkender: in 10,8 seconden staat de 200 km/h al op de klok.

De M5 Edition 35 Jahre is in de Individual-kleur Forzen Dark Grey II gespoten en staat op speciaal 20-inch lichtmetaal dat in de kleur Graphite Grey is uitgevoerd. De remklauwen zijn in hoogglans zwart afgewerkt. Optioneel is een set carbonkeramische remmen leverbaar, die gecombineerd worden met goudkleurige klauwen.

In Nederland is de speciale M5 Edition 35 Jahre per juli leverbaar. Wat de topsedan, die vanbinnen een met leer volgehangen interieur en speciale instaplijsten met het serienummer krijgt, moet gaan kosten, is nog niet bekend.