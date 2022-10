BMW M2 vol te hangen met M Performance Parts

Vanaf omstreeks april 2023 levert BMW de eerste exemplaren af van de nieuwe M2. De nieuwe BMW M2 is net als zijn voorgangers weer een absolute levensgenieter coupé die een onnodig maar daarom juist zo'n leuke hoeveelheid pk's loslaat op de achterwielen: 460 stuks. De nieuwe M2 Coupé is net als veel andere nieuwe BMW's ook op designvlak bepaald muurbloempje. De BMW M2 Coupé kreeg namelijk opvallend hoekige bumpers en spoilers aangemeten, met als gevolg dat met name de bilpartij van de sportcoupé je visueel tegemoet blèrt. Wie de M2 Coupé niet dik genoeg vindt ogen - of bang is dat zijn auto teveel lijkt op het exemplaar verderop in de straat - kan zijn BMW nu volhangen met officiële M Performance Parts.

BMW's M-afdeling heeft namelijk een hele reeks optische extraatjes voor de M2 Coupé bedacht waarvan het gros uit met koolstofvezel versterkt kunststof is vervaardigd. In de catalogus vinden we een heftige achterspoiler, inzetstukken voor in de achterbumper, een diffuser, splitters op de zijkanten van de bumpers, nieuwe zijspiegelkappen en zaken als nieuwe lichtmetalen wielen. Ook de voorbumper is rijkelijk met uit het lichtgewicht goedje vervaardigde extraatjes te bedelen. We zien zelfs een rode M-treklus in de snuit van de M2 Coupé. Het opvallendste extraatje nemen we aan de achterzijde waar. Net als de M4 is ook de M2 Coupé uit te rusten met twee diagonaal boven elkaar geplaatste en centraal in de bips gehuisveste set uitlaateindstukken te krijgen die de reguliere vier naast elkaar geplaatste exemplaren vervangen.

Dat nieuwe uitlaatsysteem is lichter dan het standaardexemplaar en komt hand in hand met een nieuwe uit titanium vervaardigde demper. BMW biedt verder een set cup-sportveren aan die de M2 Coupé tot 1 centimeter dichter tegen het asfalt brengen. Ook het interieur is verder aan te kleden. We zien speciale instaplijsten, vloermatten, kussentjes voor je knieën aan de zijkanten van de middenconsole, nieuwe stripjes en panelen en speciale M Sport-sportstoelen. Wie het wil kan zelfs de achter de tankklep verstopte tankdop laten vervangen door een exemplaar dat van koolstofvezel is gemaakt.