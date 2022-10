Nieuwe BMW M2 zit de M4 op de hielen

Highlights

460 pk vermogen

Alleen achterwielaandrijving

Standaard met automaat, handbak een optie

Snellere sprinter dan M4

Bij de onthulling van de nieuwe BMW 2-serie Coupé vorig jaar werden we meteen getrakteerd op de heftige M240i xDrive. Een 374 pk sterke variant met extra dikke aankleding. Hoewel we toen al wisten dat er ook nog een M2 zou komen, is dat al een knaller van formaat, omdat hij al sterker is dan de vorige M2 in 'basistrim'. Dat beloofde wat voor de nieuwe M2! Nou, en of dat een krachtpatser is geworden. De gloednieuwe BMW M2 heeft namelijk een maar liefst 460 pk sterke 3.0 biturbo zes-in-lijn in zijn neus. Daarmee is hij niet alleen 90 pk sterker dan zijn voorganger, maar ook slechts 20 pk minder sterk dan de M4. Dat gat is dus aardig gekrompen, want tussen de vorige M2 en vorige M4 zat nog een vermogensverschil van ruim 60 pk.

Begin je al te watertanden bij die cijfers, maar hoop je tegelijk dat het qua aandrijving wel een beetje bij hetzelfde principe blijft? Dan is er goed nieuws. Ook de nieuwe BMW M2 is namelijk altijd achterwielaangedreven én wordt leverbaar met een handbak. Dat wil zeggen, standaard heeft de M2 een achttraps M Steptronic-automaat, maar tegen bijbetaling kun je 'm net als zijn voorganger met een handgeschakelde zesbak krijgen. In dat laatste geval lever je wel wat aan prestaties in, al is hij ook met stevig poken nog altijd bloedsnel. De nieuwe BMW M2 speert namelijk in slechts 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h met de automaat, o,1 seconde sneller dan de M4. Hij klaart de sprint in 4,3 seconden met handbak. De topsnelheid ligt zowel met automaat als handbak op 250 km/h, met het M Driver's Package is dat te verhogen naar 285 km/h.

Schijn bedriegt

De nieuwe BMW M2 maakt er uiteraard qua uiterlijk geen geheim van dat hij heel veel in huis heeft. De M240i oogde al behoorlijk dik, maar met zijn uitgeklopte wielkasten, de veel hoekiger uitgebouwde bumpers, dikke diffuser en vier uitlaatpijpen is de M2 al helemaal verre van subtiel. Hij staat bovendien op behoorlijk forse wielen. Aan de voorzijde gaat het om 19-inch wielen (273/35) en achter 20-inch exemplaren (285/30), nota bene grotere wielen dan standaard op de M3 en M4 zitten. Nou is de 2-serie Coupé sowieso al wat forser dan zijn voorganger, maar zeker als M2 is het een flinke jongen. Toch is hij nog altijd 21,4 cm korter dan een M4 Coupé. Een flink verschil, dat je er in het echt ongetwijfeld nog wel aan afziet.

Je zou vanwege het formaatverschil misschien denken dat de M2 dan ook een stuk lichter is dan een M4 Coupé, maar dat is dan weer niet het geval. Via onze Duitse collega's van AutoBild begrijpen we dat de nieuwe M2 (met handbak) minstens op zo'n 1.700 kilo zit. Dat is niet mals, de M4 Coupé is met handbak slechts 75 kilo zwaarder. De nieuwe BMW M2 heeft immers ook weer een hoop techniek 'geleend' van de M4. Dat begint al bij de motor, die volgens BMW op slechts 'enkele punten' verschilt van de zespitter die in de M3 en M4 ligt. Ook de assen, voorste veerpoten en remmerij is geheel of grotendeels uit de grotere broer afkomstig. Uiteraard is de demping specifiek afgestemd op de kleinere M2. De M2 moet het overigens - in tegenstelling tot de M4 - altijd doen met stalen remmen. Koolstofkeramische remmerij is er niet bij.

Kilo's schaven

In het interieur van de nieuwe BMW M2 is het uiteraard in grote lijnen een bekend verhaal. Extra's zijn zaken als de M-knoppen op het stuur en de speciale graphics op het instrumentarium en het infotainmentscherm. Daarop kun je onder meer een heuse 'drift-analyser' tevoorschijn toveren. Via een setupknop in de middenconsole breng je de verschillende rijmodi op het scherm en kun je kiezen uit standaard rijmodi Road, Track en Sport, maar ook zelf aan de slag gaan met de afstelling. Daarmee pas je niet alleen het onderstel, maar ook zaken als de gas- en stuurrespons en de tractiecontrole aan.

Als optie kun je plaatsnemen in grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken M Carbon-kuipstoelen, die zijn 10,8 kilo lichter dan de standaard sportstoelen of eveneens optionele met geperforeerd leer beklede M Sportstoelen. Een verdere gewichtsbesparing is mogelijk door voor een koolstofvezel dak te gaan, dat net als de koolstofvezel stoelen hoort bij het M Driver's Pack. Daar horen ook carbon interieurlijsten en circuitbanden bij.

De nieuwe BMW M2 heeft een verwachte Nederlandse prijs van €113.806. Daarmee wordt-ie dus wel dik €40.000 duurder dan de achterwielaangedreven M240i, maar nog altijd zo'n €15.000 goedkoper dan de M4 Coupé. Dan mag de M4 zich misschien toch wel een beetje zorgen gaan maken. Ongetwijfeld zit er ook van deze M2 op den duur weer een nóg heftigere Competition-versie in het vat en misschien zelfs nog een CS. Als dat niet smullen wordt...