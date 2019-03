BMW kijkt kritisch naar productie Verenigd Koninkrijk

BMW verplaatst mogelijk een deel van zijn productie van motoren van het Verenigd Koninkrijk naar Oostenrijk in het geval dat Groot-Brittannië de Europese Unie zonder een deal verlaat. Dat zei Peter Schwarzenbauer, een directielid van het autoconcern, dinsdag op een autoshow in Zwitserland.

"Onze fabriek in Oostenrijk heeft enige ruimte om extra productie op te vangen. Om dat te kunnen realiseren, moeten we nog enige aanpassingen doorvoeren. Daar zijn we naar aan het kijken", aldus Schwarzenbauer. BMW produceert in het Verenigd Koninkrijk in Oxford onder andere de drie- en vijfdeurs Mini en de Clubman, terwijl ook de op stapel staande Mini Electric daar zou moeten worden gebouwd. In Hams Hall heeft BMW een fabriek waar het drie- en viercilinders in elkaar schroeft en in Swindon rollen onderdelen voor de in Oxford gebouwde Mini van de band.

BMW heeft nog geen definitief besluit genomen over het al dan niet overhevelen van activiteiten en evalueert in het geval van een no-dealbrexit ook zijn overige productie in het Verenigd Koninkrijk.