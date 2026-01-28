Ga naar de inhoud
BMW iX2 en populaire BMW iX1 hebben voortaan groter rijbereik

De 500 voorbij

2
BMW iX1
Lars Krijgsman

De BMW iX1 en iX2 komen op een volle accu voortaan verder dan ooit. AutoWeek heeft de specificaties én de prijzen.

Net als de Mini Countryman profiteren de aan dat model gerelateerde BMW iX1 en iX2 van wijzigingen aan het accupakket. De netto capaciteit van de accu neemt toe van 64,8 kWh naar 65,2 kWh en het tweetal krijgt een siliciumcarbide-omvormer.

De 204 pk sterke BMW iX1 eDrive20 ziet zijn rijbereik toenemen van 474 naar 501 kilometer. De 306 pk krachtige iX1 xDrive30 komt tot een actieradius van 466 kilometer. Zustermodel BMW iX2 komt als eDrive20 nu tot 512 kilometer ver en realiseert als xDrive30 een rijbereik van 476 kilometer.

De BMW iX1 eDrive20 kost minimaal €46.405 en mag als xDrive30 voor minimaal €62.568 mee naar huis. De iX2 eDrive20 en xDrive30 kosten achtereenvolgens €51.840 en €61.374.

BMW iX1 BMW iX2 Elektrische Auto

