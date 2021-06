BMW i Hydrogen Next volgend jaar in productie

BMW wedt op meerdere paarden. Eind 2022 brengt het merk namelijk de i Hydrogen Next, een EV met een brandstofcel, op de markt. De waterstofauto moet op termijn gaan dienen als een extra keuzemogelijkheid naast batterij-elektrische aandrijflijnen. Aan vermogen is er in ieder geval geen gebrek.

In tegenstelling tot de iX is bij de i Hydrogen Next geen sprake van een opvallend, extravagant ontwerp. De waterstofauto is namelijk ontwikkeld op basis van de X5 en lijkt qua design vooralsnog nauwelijks af te wijken van de SUV. BMW test het model momenteel op de weg, waarbij de technici zich vooral richten op het finetunen van de software. BMW werkte voor de ontwikkeling van de i Hydrogen Next samen met Toyota. De cellen in de brandstofcel zijn afkomstig uit Japan, terwijl de behuizing van de brandstofcel en de rest van de aandrijflijn door BMW zelf zijn ontwikkeld. Die samenwerking tussen BMW en Toyota kwam overigens al in 2013 tot stand.

Het eigen sausje van BMW zorgt ervoor dat de i Hydrogen Next een vermogen van 374 pk heeft. Dat is flink meer dan de 174 pk van de tweede generatie Toyota Mirai. Het extra vermogen is mede te danken aan de 'performance buffer battery', die elektriciteit uit de brandstofcel en via regeneratief remmen opslaat om zo kortstondig meer vermogen te kunnen leveren. De brandstofcel zelf levert wel een elektrische output die gelijk staat aan 170 pk. Dankzij twee waterstoftanks kan de i Hydrogen Next 6 kilogram aan waterstof mee torsen. In drie tot vier minuten is hij weer volgetankt. Hoe ver de SUV op zijn waterstofvoorraad komt, vermeldt BMW nog niet. De fabrikant spreekt van 'enkele honderden kilometers onder alle weersomstandigheden'.

Eind 2022 moet de i Hydrogen Next in een kleine oplage in productie gaan. Het lijkt erop dat BMW met het ontwerp hetzelfde recept volgt als bij de iX3, in dat geval gaat het dus om een subtiel aangepaste X5. Het is nog niet bekend hoeveel de SUV moet gaan kosten.

Knipperlichtrelatie

De band tussen BMW en waterstof kan gerust omschreven worden als een knipperlichtrelatie. In 2006 kwam het merk namelijk al op de proppen met de Hydrogen 7, die uiteindelijk in een gelimiteerde serie is geproduceerd. De Hydrogen 7 was een bijzonder geval, vooral omdat de limousine beschikte over een V12 die zowel op benzine als op waterstof liep. Dat bleek uiteindelijk toch niet zo'n groot succes. In 2009 stopte München namelijk in zijn geheel met het testen van auto's op waterstof, om vervolgens in 2015 de deur toch weer op een kiertje te zetten. Audi hanteert vandaag de dag een duidelijkere lijn als het gaat om waterstof.

Ontwikkelingsbaas Frank Weber ziet momenteel in ieder geval een waardevolle aanvulling voor de toekomst, vooral voor mensen die regelmatig lange afstanden rijden en minder toegang tot oplaadpunten hebben. "Brandstofceltechnologie kan vooral bij grotere voertuigen een interessante optie zijn als het gaat om duurzame aandrijflijnen", zegt hij. "Dat is waarom het testen van nagenoeg standaard auto's met een aandrijflijn op waterstof een belangrijke mijlpaal is in onze inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling."