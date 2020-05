VDL Nedcar hervat productie: zo gaat het eraan toe

Het werk in de autofabriek van VDL Nedcar, waar auto's voor BMW en Mini worden geproduceerd, is deels hervat. De fabriek draait echter nog niet op volle toeren. Pas in de tweede helft van mei wordt het volume mogelijk opgeschaald.

Dat heeft een woordvoerder woensdag tegenover NU.nl verklaard. Op maandag en dinsdag zijn er instructiebijeenkomsten voor de medewerkers geweest over de te nemen voorzorgsmaatregelen. Tevens zijn dinsdag de eerste auto's van de band gerold. Normaal gesproken draaien er wekelijks twee ploegen hun dienst. Dat is teruggebracht tot één ploeg, die bovendien geen volwaardige dienst draait. Volgende week gaat de tweede ploeg aan de slag. Hoeveel mensen er aan het werk zijn en hoeveel er geproduceerd wordt, mag niet worden vrijgegeven. Bovendien is het productieaantal afhankelijk van opdrachtgever BMW.

Looproutes en gratis koffie

Volgens een woordvoerder beginnen de coronamaatregelen thuis. Werknemers moeten in werkkleding naar de fabriek komen, zodat ze zich niet hoeven te verkleden. Bovendien is de suggestie om zoveel mogelijk te carpoolen komen te vervallen. Ook zijn er speciale instructies voor het parkeren, om ervoor te zorgen dat niet iedereen op dezelfde plek naar binnen hoeft. Daarvoor zijn tevens looproutes uitgezet en is er binnen en buiten belijning aangebracht voor eenrichtingsverkeer.

Daarnaast is de koffie gratis en wordt er water uitgedeeld, zodat er zo min mogelijk mensen rond de koffieautomaten samenkomen. Kantines en rookruimtes zijn gesloten. Op het terrein staan nu zogeheten rooktenten.

Extra maatregelen bij assemblagelijn

Op de fabrieksvloer staan extra wasbakken en zeep, terwijl er voor kantoormedewerkers persoonlijke hygiënekits zijn. Op die manier kunnen zij hun werkplek (of flexplek) schoonmaken en schoon achterlaten. Hoewel de productielijn grotendeels is geautomatiseerd en gerobotiseerd, komt er bij de assemblage nog redelijk wat handwerk kijken. Voor assemblagemedewerkers is extra bescherming nodig in de vorm van mondkapjes, handschoenen, brillen en schotten, zodat ook hier voldoende afstand kan worden bewaard.

VDL Nedcar legde op 18 maart de productie stil. Bij het bedrijf werken ongeveer 5.000 mensen.