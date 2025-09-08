Ga naar de inhoud
BMW en Stellantis hopen op versoepeling van brandstofmotorenverbod

Polestar wil juist deadline houden

18
BMW i5 Touring versus Volkswagen ID.7 Tourer dubbeltest
Joas van Wingerden

De toekomst van verbrandingsmotoren in nieuwe auto's hangt in de EU aan een zijden draadje, tot ongenoegen van onder meer BMW en Stellantis. Aan de andere kant wil Polestar juist dat de deadline blijft.

Als het aan de EU ligt, worden er hier straks alleen nog maar nieuwe auto's verkocht die geen CO2 uitstoten. Met 'straks' hebben we het over 2035, en dat is nog maar tien jaar in de toekomst. Voor autofabrikanten is tien jaar niet lang en dus hebben ze er baat bij om te weten of die deadline nou wel of niet in beton is gegoten. Er lijkt inmiddels nogal wat onzekerheid omheen te hangen. Althans, diverse autofabrikanten willen dat de EU de plannen herziet.

Zo ook BMW, bijvoorbeeld. Topman Oliver Zipse verklaart volgens Politico dat hij wil dat er naar de uitstoot van auto's over hun hele bestaan en productie wordt gekeken, in plaats van een totale ban op brandstofmotoren. "We doen onszelf geen plezier door arbitraire toekomstige deadlines te stellen voor industrieën. Het absurde is dat brandstoffabrikanten, zoals Shell en BP, geen doelen gesteld krijgen." Ook vanuit Stellantis is er kritiek.

Het puur schrappen van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren, is ook volgens de topman van Stellantis een te zwart-wit scenario. CEO Antonio Filosa stelt volgens Il Sole 24 Ore en Les Echos dat er moet worden gekeken naar het versneld vervangen van oude auto's voor nieuwe auto's met diverse soorten aandrijving. "Europees beleid, dat aanmoedigt om oude auto's te vervangen door nieuwe auto's met een breder spectrum aan aandrijflijnen, zou een veel grotere impact hebben op de wereldwijde CO2-uitstoot dan de markt voor nieuwe auto's."

Polestar wil onwrikbaar beleid

Niet geheel verrassend ziet een merk dat nu al geen brandstofauto's meer verkoopt juist graag dat de plannen zo blijven. Polestar spreekt opnieuw zijn steun uit voor de deadline. "Het EU-doel voor 2035 om de verkoop van nieuwe brandstofauto's te beëindigen, was een keerpunt. Het gaf duidelijkheid aan de industrie, richting aan de investeerders en zekerheid voor de klanten. Het nu afzwakken daarvan zou het tegenovergestelde signaal afgeven: dat Europa uit zijn eigen verplichtingen te praten is. Dat zou niet alleen het klimaat schaden, maar ook Europa's concurrentievermogen", aldus CEO Michael Lohscheller.

Elektrische Auto

