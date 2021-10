BMW kiest resoluut voor de circulaire aanpak, waarbij recycling een centrale rol speelt. Wat betekent dat voor de ontwerpafdeling?

“Dat wordt hoe dan ook een extra uitdaging. In het verleden hebben we ons vooral op de emissies tijdens het rijden geconcentreerd, nu kijken we ook naar het hele traject daarvoor. Noem het de ontstaansgeschiedenis van een auto, met inbegrip van het design en de productie. Dat betekent dat we in onze afdeling nog meer naar de ecologische voetafdruk van elk onderdeel en elk materiaal gaan kijken om ook op dat vlak de uitstoot van CO2 terug te dringen. Helemaal nieuw is dat natuurlijk niet, aangezien we al een jaar aan de i Vision Circular werken, de ontwerpstudie die onze nieuwe aanpak belichaamt. Samen met onze inkoop- en productieafdelingen willen we zo tot een materiaalstroom komen die helemaal circulair is. Dat is trouwens waartoe het klimaatakkoord van Parijs alle fabrikanten op termijn verplicht.”

Drie automerken met thermische en elektrische aandrijflijnen, een motormerk met een scooterafdeling en nu de circulaire economie. Raakt u de rode draad nooit eens kwijt?

“Gelukkig niet, want dat zou natuurlijk desastreus zijn met een team van 700 mensen die wereldwijd aan de meest uiteenlopende thema’s en projecten sleutelen. Mijn werkdag is daardoor zeker langer geworden, maar ook gevarieerder. Elk uur kijk ik naar een ander project, dat zich telkens in een ander stadium bevindt. Bovendien probeer ik niet één, maar verschillende rode draden door al onze activiteiten te vlechten, omdat er tegenwoordig verschillende thema’s spelen. De meeste hebben natuurlijk met elektrificatie te maken, maar eveneens met digitalisering omdat al onze auto’s ‘connected’ zijn. Zie mijn rol dus meer als die van een Art Director, die zich hoofdzakelijk op de grote lijnen focust, maar waar nodig dieper op de zaak ingaat. En zo komt er toch nog de nodige creativiteit aan te pas.”

Vroeger lieten ontwerpers zich vaak inspireren door de technische kenmerken van de aandrijflijn. Hoe gaat u daar in het tijdperk van de anonieme elektromotor mee om?

“Als industrieel ontwerper ben ik de eerste om toe te geven dat techniek een inspiratiebron kan zijn. Maar in de realiteit vind ik mijn inspiratie in veel meer dingen, zoals architectuur en moderne kunst. Het hoeft dus niet ouderwets mechanisch te zijn. Daarom vind ik rijden met een EV zeker zo inspirerend als rijden met een benzineauto, met name in de stad waar de zenfactor van een elektro-auto heerlijk is. Sterker nog: omdat de inherente klank van de verbrandingsmotor verdwijnt, ben ik nu verantwoordelijk voor de nieuwe rijgeluiden. Die ontwikkelen we zoals bekend met Hollywood-componist Hans Zimmer, wat echt een verrijking voor ons vakgebied is. Dat maakt – om even terug te komen op de vorige vraag – mijn dag en ons werk er alleen maar interessanter op.”

Heeft het voor u dan nog zin om naar dat rijke BMW-verleden te kijken voor inspiratie?

“Toch wel hoor. We zijn trots op onze historie en blijven op de ontwerpafdeling naar klassiekers zoals de M1 en de CSL 3.0 kijken. Fantastische auto’s zijn dat, die we geregeld opzoeken in het BMW Museum. Want ook al verandert het design en vooral de techniek van generatie op generatie, dat typische BMW-dna zit er toch telkens weer in. Bij onze nieuwste ontwerpen ziet dat er weliswaar anders uit, omdat we geen retrodesign willen prediken. Maar de combinatie van sportiviteit en elegantie die ons merk altijd heeft getypeerd, is gebleven. De Duitsers gebruiken daar het woord ‘filigraan’ voor, wat voor fijn kwaliteitswerk staat. Dat gevoel van lichtheid proberen we van het verleden naar de toekomst te vertalen, wat met de nieuwe materialen zeker mogelijk moet zijn.”

Over verleden en toekomst gesproken: denkt u dat uw persoonlijk hoogtepunt in uw rol als ontwerpdirecteur al voorbij is of nog moet komen?

“(lacht) Om dit werk met overtuiging te doen, moet je ervan uitgaan dat het beste nog voor je ligt. Vergelijk het met een coureur of een piloot: die kan zich ook niet blijven motiveren als hij denkt dat zijn hoogtepunt al achter de rug is. Ik heb nog nooit een saaie dag beleefd op de ontwerpafdeling van onze groep. Ik zou zelfs durven zeggen dat we de laatste jaren pas echt spannende dingen hebben gedaan, zoals de BMW i-afdeling gecreëerd, het merk Mini op de kaart gezet en Rolls-Royce danig gemoderniseerd. Daarnaast is er ook nog de markt van de motorfietsen en de scooters, die echt aan het boomen is. Maar in zekere zin voelt alles wat ik tot nog toe gedaan heb vooral aan als één grote oefening.”

Wat bedoelt u daarmee?

“Dat de grootste technologische veranderingen in mijn carrière nu pas voor de deur staan. Wij zijn er intern natuurlijk al langer mee bezig, maar het publiek merkt pas over drie tot vijf jaar wat ik daarmee precies bedoel. Met onze aankondigingen op de IAA hebben we al een tipje van de sluier gelicht over onze Neue Klasse, maar nog lang niet alles. In de tussentijd geeft de nieuwe i4 aan dat de elektrificatie nu echt in het hart van ons gamma is aangekomen, zij het op een elegante manier met klassiek-sportieve proporties. De iX heeft in dat opzicht een uitdagendere opdracht, namelijk het design van onze X-modellen een nieuw elan geven, net zoals de i8 dat al eerder bij de sportwagens heeft gedaan. Zoals je weet vormen de SUV’s ook voor BMW een heel belangrijke categorie, die de nieuwe designprincipes van de elektrische iX gaandeweg gaat overnemen – zowel vanbinnen als vanbuiten.”