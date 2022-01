2-serie Coupé

De belangrijkste wijzigingen zijn gericht op de BMW's 2-serie Coupé en 2-serie Active Tourer. Om te beginnen bij de 2-serie Coupé: die krijgt er namelijk een versie bij op de bestellijst. De vorig jaar bij de onthulling reeds aangekondigde 230i wordt iets naar voren geschoven. De 230i heeft een 2,0-liter biturbo viercilinder in zijn neus liggen, die 245 pk vermogen en 400 Nm koppel naar de achterwielen pompt. Dat doet-ie via een achttraps Steptronic-automaat, die ook via schakelflippers achter het stuur manueel te bedienen is. Ook heb je de beschikking over Launch Control, waarmee de 230i vanuit stilstand in 5,9 seconden naar 100 km/h te schieten moet zijn. Optioneel kun je voor een M Sport-differentieel gaan, om de 230i nog sportiever door bochten te kunnen slingeren dan gewoonlijk.

2-serie Active Tourer

Het nieuws voor de 2-serie Active Tourer is iets minder spectaculair, maar daarom niet minder relevant. BMW breidt het aanbod namelijk uit met een vierwielaangedreven versie van de vooralsnog krachtigste optie. De mild-hybride 218 pk (systeemvermogen) sterke 223i komt ook als 223i xDrive. Dankzij de vierwielaandrijving speert de 2-serie Active Tourer net een heel klein beetje sneller van 0 naar 100 km/h dan gewoonlijk. Dat neemt nu nog 6,9 seconden in beslag, tegenover 7 seconden bij de voorwielaangedreven versie. Verder voegt BMW dit jaar extra veiligheidshulpjes toe voor de 2-serie Active Tourer. Zo komt er onder meer Steering and Lane Guiding Assist, dat tot snelheden van 180 km/h de auto binnen de lijntjes kan houden.

4-serie Gran Coupé

Bij de 4-serie Gran Coupé is ook de komst van een vierwielaangedreven variant het grootste nieuws. De 245 pk sterke 430i komt namelijk ook als 430i xDrive. Net als bij de 2-serie Active Tourer, schraapt het feit dat er twee wielen extra meedoen bij de 0-100-sprint een fractie van de tijd af. Die duurt nu nog 6,1 seconden, wederom een tiende sneller dan de standaardversie.

X3, X4, i4 en M5

Zoals gezegd is er ook voor andere modellen nog het één en ander uit de hoge hoed getoverd. Zo worden de BMW's X3 en X4 ook leverbaar met Active Cruise Control, zoals BMW's adaptieve cruise control heet. Dat kan op snelheden tussen 30 km/h en 160 km/h automatisch de ingestelde snelheid aanpassen aan verkeer en de auto op vier verschillende afstanden van de voorligger houden. Indien gewenst kan de auto ook de snelheid automatisch terugschroeven naar de maximumsnelheid die op de verkeersborden staat.

Voor de BMW's i4 en 4-serie Gran Coupé komen er enkele nieuwe kleuren beschikbaar: Brilliant White metallic, Frozen Dark Grey metallic, Frozen Pure Grey metallic en Frozen Portimao Blue metallic. Ook nieuw is het M Carbon-pakket, waarmee beide modellen voorzien worden van koolstofvezelaccenten. Voor zowel de i4 als 4-serie Gran Coupé komt bovendien een nieuwe waaier aan leersoorten beschikbaar.

Tenslotte is er nog leuk nieuws over de M5. Daar komen nieuwe lakkleuren voor beschikbaar, te weten Sophisto Grey Brilliant Effect metallic, San Remo Green metallic, Skyscraper Grey metallic en Frozen Deep Grey metallic. Het is echter een nieuw detail dat waarschijnlijk op de meeste waardering kan rekenen: het historisch verantwoorde logo met de kenmerkende M-kleuren, ter ere van het 50-jarig bestaan van BMW M.

Het hele pakket aan nieuwigheden geldt internationaal gezien vanaf maart. Voor de Nederlandse markt specifieke informatie, zoals prijzen, laat nog op zich wachten.