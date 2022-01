BMW 8-serie vernieuwd: lichte wijzigingen

Highlights

M-pakket voortaan standaard

Licht gewijzigde voor- en achterbumper

Nieuw 12,3-inch iDrive-scherm

Motoren ongewijzigd

De 8-serie is sinds 2018 onder ons. BMW bracht de opvolger van de 6-serie in eerste instantie uit als coupé, later volgden ook de cabrio en Gran Coupé. De facelift van de 8-serie is er eentje naar Duits model, wat betekent dat je goed moet zoeken naar de verschillen. Om te beginnen is het M-pakket vanaf nu altijd standaard. De grille is voortaan opgebouwd met dubbele spijlen en de indeling van de luchtinlaten veranderde iets, waarbij de grote luchtinlaat onder de grille twee extra inzetstukken aan weerszijden heeft. Het M-logo is op alle motorversies rechtsboven in de grille terug te vinden. Daarnaast krijgt de grille standaard 'Iconic Glow' mee, waarmee de spijlen oplichten als de auto wordt ontgrendeld. Ben je er geen fan van, dan kun je het ook uitzetten.

De achterkant blijft grotendeels zoals hij was, alleen het nieuwe inzetstuk tussen de uitlaten, met kleine luchtgeleiders, verraadt dat het hier gaat om het nieuwe modeljaar. Ook de zijspiegels zijn vernieuwd en volgen ook op de reguliere varianten het ontwerp van de M-modellen. Opvallend genoeg wijzigde BMW de lichtunits voor en achter niet, meestal is dat wel gebruikelijk bij facelifts van de Duitse drie. Je hebt ondanks het standaard M-pakket nog wel de keuze tussen zwarte of chromen omlijsting van de zijruiten en grille. Ook kun je de 8-serie voortaan in vier nieuwe kleuren bestellen: Skyscraper Grey metallic, San Remo Green metallic, M Portimao Blue metallic en BMW Individual Frozen Tanzanite Blue metallic. Daarnaast kan de 8-serie geconfigureerd worden met nieuwe 20-inch lichtmetalen wielen.

Groter scherm

Binnenin de 8-serie veranderde BMW één prominent element. Het iDrive-touchscreen torent namelijk hoger uit boven het dashboard en meet 12,3 inch. De iDrive-controller op de middenconsole blijft echter gewoon gehandhaafd. Een Head-Up Display, draadloos laden voor de smartphone en 'BMW Intelligent Personal Assistant' krijg je er altijd bij. De opzet van het interieur wijzigt niet. Wel krijgen alle modellen voortaan standaard Merino-leer en is de 8-serie Gran Coupé standaard voorzien van climatecontrol met vier zones. Aangezien het M-pakket voortaan altijd inbegrepen is, komt het binnenste van de 8-serie vanaf nu ook altijd met RVS-pedalen, M-instaplijsten en -vloermatten.

Dezelfde motoren

BMW grijpt de facelift van de 8-serie niet aan om wijzigingen in de motorvarianten door te voeren. De 840i, 840d en M850i xDrive blijven dus zoals ze waren en krijgen geen vermogenstoename. De 840i en 840d zijn beiden met zowel achterwiel- als vierwielaandrijving (xDrive) te krijgen, de M850i heeft altijd vierwielaandrijving.

De rangetopper M8 liet BMW in uiterlijk opzicht ongemoeid. Ook heeft de 'echte' M nog steeds een 4.4 V8 met twee turbo's en 625 pk. Wel gaat het kleurenpalet van de M8 net als bij de reguliere 8-serie op de schop. Bij de M8 kun je ook kiezen uit Skyscraper Grey metallic, maar daarnaast ook voor Brooklyn Grey metallic en 'Isle of Man green'. Daarnaast zijn er ook vier nieuwe matte 'Frozen'-lakkleuren leverbaar: Pure Grey, Deep Grey, Deep Green en Tanzanite Blue. In het interieur is een combinatie van Merino-leer en alcantara standaard, op verzoek kan de toepassing van Alcantara worden uitgebreid tot het instrumentenpaneel en de bovenkant van de deuren. Als extra keuzemogelijkheid is het interieur te verkrijgen in een combinatie van zwart en 'Sakhir Orange'.

De vernieuwde BMW 8-serie en M8 komen in de lente van dit jaar op de markt. De prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.