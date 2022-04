BMW 7-serie en BMW i7 gelijktijdig onthuld

De geheel nieuwe BMW 7-serie is eindelijk officieel gepresenteerd. Het model is flink groter dan voorheen, wat design betreft bijna net zo controversieel als zijn E65-voorganger uit 2001 en verschijnt meteen als volledig elektrische BMW i7.

Eén lengtemaat

In alle richtingen groter

Alleen elektrisch, als plug-in en diesel

Die i7 is aanvankelijk zelfs de enige variant die in Europa wordt gepresenteerd, al volgen andere versies vrij snel daarna. Daarbij gaat het voor zover wij nu weten om twee plug-inhybrides en een diesel. Reguliere benzinemodellen zijn er in ons werelddeel dus niet en modellen met meer dan zes cilinders evenmin. Aan snelheid is evengoed geen gebrek, want er staan minimaal twee M-modellen op het menu.

Exterieur

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen, want eerst wil je ongetwijfeld alles weten over het uiterlijk van de nieuwe ‘7’. Spraakmakend is deze top-BMW namelijk zonder meer. De nieuwe BMW 7-serie deelt zijn uit twee lagen opgebouwde voorgevel met de gefacelifte X7, die onlangs werd gepresenteerd. Dit front is vanaf nu kenmerkend voor BMW’s uit de topklasse, maar zal dus niet op alle modellen van het merk te vinden zijn.

Het is de bedoeling dat je de hogere lichtunits als gezichtsbepalend ziet. De onderste lichtunits, waarin de eigenlijke koplampen schuilen, zijn erg donker en vallen bij dito lakkleuren dus enigszins weg tegen de achtergrond. Matrix-led-technologie, waarbij de auto met ingeschakeld grootlicht om voor- en tegenliggers heen schijnt, is standaard. Tegen meerprijs is de enorme grille voorzien van een verlichte rand en worden de bovenste lichtunits, waarin de richtingaanwijzers en stads- en dagrijlichten zijn verstopt, uitgevoerd met Swarovski-kristallen. M-versies, zoals het nogal intimiderende matzwarte exemplaar op de foto's, krijgen onder de koplampen een groot zwart vlak mee. Ook vormt de auto zich dan aan de bovenkant meer 'om de grille' heen, met welvingen die doen denken aan wat de 4-serie in dit gebied vertoont. Als totaalplaatje oogt de 7 daarom in M-trim duidelijk anders dan in reguliere vorm.

Van opzij valt de daklijn op. Die is nu eens niet op coupé-achtige wijze vloeiend aflopend, maar vrij plomp en rechtlijnig van vorm. De 'Hofmeister-knik' is present, al is het opmerkelijk dat de enorme lap chroom die hem siert geen onderdeel is van het portier. Aan de achterzijde spotten we een unicum voor een 7-serie en een absolute zeldzaamheid voor BMW-sedans: een in de bumper verstopte kentekenplaat. BMW komt terug op zijn eerdere besluit om met de 7-serie mee te gaan met de lichtbalken-trend en knipt de achterlichten weer gewoon op in twee delen. Wie de auto van nature nog niet opvallend genoeg vindt, kan trouwens net als op een Maybach-S kiezen voor een tweekleurig koetswerk.

Maatvoering

Waar alle concurrenten en eerdere 7-series er altijd in een lange en een 'korte' variant waren, levert BMW vanaf nu maar één lengtemaat. Die is met 5,39 meter maar liefst 13 centimeter langer dan de lange L-versie van het uitgaande model. Hij is ook 10 centimeter langer dan een S-klasse Lang. In de breedte krijgt hij er bijna 5 centimeter bij, op een totaal van 1,95 meter. Dat hij toch niet zo lang en breed oogt als hij is, komt vooral doordat de auto met 1,54 meter ook ruim 5 centimeter hoger is dan voorheen. De wielbasis houdt het relatief bescheiden en meet 3.215 mm, 5 mm meer dan voorheen.

De wielen zijn uiteraard ook enorm: 19 inch is hier het minimum, 22 inch kan ook. Door de toegenomen buitenmaten en het ‘vierkante’ dak hebben vooral achterpassagiers duidelijk meer de ruimte dan voorheen. Ook de kofferbak groeit. Bij reguliere benzine- en dieseluitvoeringen blijft dat beperkt tot 25 liter, met een totaal van 540 liter. Plug-in hybrides krijgen er maar liefst 105 liter bij en zijn met 525 liter nog maar beperkt in het nadeel. De volledig elektrische BMW i7 kan het minst verstouwen en houdt het bij 500 liter. Een 'frunk', dus een bagageruimte in de neus, is er helaas niet.

Interieur

Zoals te doen gebruikelijk in dit segment gaat in het interieur veel aandacht uit naar de achterpassagiers, die de standaard aanwezige overdaad aan ruimte tegen meerprijs kunnen uitbreiden met allerlei comfortverhogende pakketten. Het hoogtepunt is in dat kader het Theatre Screen, een gigantisch, 31,3-inch scherm dat achter de voorstoelen vrijwel de hele breedte van de auto in beslag neemt. In ruste hangt het plat tegen het glazen dak, maar met een aanraking op een kleiner touchscreen in de achterdeuren komt het zoemend naar beneden. Met de verlichting gedimd en de ramen verduisterd ontstaat zo volgens BMW het ware bioscoop-gevoel, maar dan uiteraard privé en met betere stoelen en audio. Wel jammer: een schuifdak behoort door dit scherm in geen enkele uitvoering van de nieuwe 7 tot de mogelijkheden.

Wie klaar is met kijken, kan de portieren met een druk op de knop volledig automatisch doen openzwaaien. Deze Rolls-Royce-ervaring is met die optie uiteraard ook beschikbaar voor de voorste portieren, die toegang bieden tot een uiterst moderne leefomgeving. Dat betekent om te beginnen BMW’s Operating System 8, inclusief een tweetal visueel aan elkaar gesmolten, ‘zwevende’ schermen op het dashboard. Dat dashboard zelf oogt bijzonder strak en opgeruimd, al gaat de term ‘minimalistisch’ door de vele mooie details wellicht toch nog wat ver. Er zijn bijna geen knoppen en de exemplaren die er wel zijn, zitten vrijwel allemaal rondom de iDrive-draaiknop voor de middenarmsteun. Het stuur telt geheel naar de laatste mode twee spaken (behalve bij de M-versies) en is niet perfect rond van vorm. Net als bij de iX zit de stoelverstelling in de deur, met kristal-achtige knopen die daar niet te missen zijn. Kristal-achtig is ook de ‘BMW Interaction Bar’ die van links naar rechts over het dashboard loopt. Deze bijzondere strip is uiteraard verlicht in een kleur naar keuze en bevat bovendien aanraakgevoelige ‘knoppen’ voor wat climate control-functies, de alarmlichten en het dashboardkastje.

Elektrische i7

Die i7 is zoals gezegd waar het allemaal mee begint in Europa. Als eerste volledig elektrische BMW 7-serie is dit ook de interessantste variant, zeker voor Nederland. De auto is een regelrechte concurrent voor de Mercedes-Benz EQS, al pakt BMW de zaken wel duidelijk anders aan door niet met een apart elektrisch model te komen. Aan de buitenzijde is de i7 slechts te onderscheiden door het feit dat de grille is afgesloten, maar dat valt anders dan bij de iX3 en i4 nauwelijks op. Blauwe accenten horen er ook bij, maar zijn met een klik in de configurator eenvoudig te verwijderen.

De i7 verschijnt om te beginnen als xDrive60. Die heeft een 258 pk sterke elektromotor op de vooras en een exemplaar van 313 pk op de achteras, voor een totaal van 544 pk. Daarmee sprint de auto in 4,9 seconden van 0 naar 100 en heeft hij een top van 240 km/h. Het accupakket heeft een capaciteit van 101,7 kWh en dat levert een rijbereik op van rond de 600 kilometer. Snelladen gaat met maximaal 195 kW. Dat is keurig, maar niet grensverleggend. BMW meldt echter dat er goed is gekeken naar de laadcurve, die nu vloeiender moet zijn en zijn snelheid beter moet vasthouden dan bij eerdere i-modellen.

Wie meer snelheid wil, moet wachten op de i7 M70. Dat wordt het absolute topmodel van niet alleen de elektrische versie, maar ook de 7-serie als geheel. BMW belooft dat dit de krachtigste straatauto van het merk ooit wordt. Exacte specificaties zijn er nog niet, maar reken op 660 pk en meer dan 1.000 Nm. Dat is veel, maar in de wereld van de super-EV’s niet eens zo bizar veel. Een Mercedes-AMG EQS 53 krijgt als Dynamic Plus bijvoorbeeld al 761 pk en 1.020 Nm mee. Ach, waar gaat het over: alsnog sprint de i7 M70 in minder dan 4 tellen van 0 naar 100.

Plug-ins en diesel

In het voorjaar van 2023 wordt het gamma aangevuld met twee plug-in hybrides en een diesel. Die laatste is de mild-hybride 740d, uiteraard met een zescilinder in lijn. Die levert 300 comfortabele pk’s, is er voorlopig alleen met xDrive-vierwielaandrijving en blijft stiekem de beste keuze voor wie dagelijks écht veel kilometers moet afleggen.

Plug-in hybrides zijn er vanaf 2023 in twee variaties, allebei met zescilinder benzinemotor. De 750e xDrive levert 490 pk en 700 Nm, de M760e xDrive zelfs 571 pk en 800 Nm. Beide versies krijgen een accupakket mee van 18,7 kWh. Daarmee moeten ze tussen de 80 en de 90 kilometer ver kunnen komen op stroom, waarbij de minder krachtige versie dat laatste getal in het gunstigste geval uiteraard iets dichter benadert. De elektromotor levert in beide modellen overigens 200 pk, wat genoeg moet zijn om vlot mee te komen in het verkeer.

De rest van het gamma komt voorlopig niet naar Europa, maar we werpen toch even een blik op het aanbod. Dat bestaat uit een 735i (286 pk), 740i (380 pk) en een 760i xDrive. Laatstgenoemde heeft als enige een V8 en levert 544 pk. Mild-hybridetechniek is overigens in alle gevallen standaard.

Marktintroductie

Wie nog wat moet wennen aan het controversiële koetswerk van deze toplimousine uit München, heeft daar nog even de tijd voor. De marktintroductie staat voor november 2022 gepland, zoals gezegd allereerst voor de i7. De andere voor Europa bedoelde versies volgen in het jaar erna. Houd moed: ook die E65 wende uiteindelijk. Enigszins.