BMW 2-serie Coupé toont klassiek profiel

De tweedeurs 2-serie dook al eerder op, maar met name de eerste foto wilden we jullie niet onthouden. De plaat toont een klassiek profiel, met een zichtbaar kortere overhang aan de voorzijde dan bij de 1-serie en 2-serie Gran Coupé. De sterke wigvorm van die modellen wordt vervangen door een opvallend horizontaal, langgerekt profiel.

Ook in vergelijking met de huidige 2-serie Coupé oogt de nieuwkomer wat gestrekter, terwijl de huidige 2 op zijn beurt al heel wat minder gedrongen is dan voorganger 1-serie Coupé. De vrij grote wielkasten, lange neus en korte kont maken het ogenschijnlijk fraaie coupé-plaatje compleet. Dat de plek waar de bekende Hofmeister-knik hoort nog angstvallig wordt gecamoufleerd, belooft ook veel goeds.

Grille

Een andere belangrijke vraag is of de 2-serie de grille van de 4-serie coupé krijgt. Ook die auto beschikt immers over alle traditionele Coupé-elementen, maar het gapende gat achter de kentekenplaat valt zeker niet bij iedereen in de smaak. De getoonde 2-serie is nog flink gecamoufleerd, maar lijkt een meer horizontaal georiënteerde, kleinere grille te krijgen. De koplampen zijn opvallend hoog in de neus geplaatst.

Ongecamoufleerd

Wat we op dit moment van de test-2 zien, past keurig in het plaatje van de eerder in de fabriek gespotte, ongecamoufleerde BMW. Dat die auto een 2-serie Coupé is lijkt daarmee steeds waarschijnlijker, dus bekijk die foto’s nog maar eens goed.

Dat de 2-serie zo klassiek oogt, is niet gek. In tegenstelling tot de 1-serie, 2-serie Gran Coupé, X1, X2 en 2-serie Tourer staat het model namelijk niet op het voorwielaangedreven UKL-platform. In plaats daarvan rust -ie op een ingekorte versie van het achterwielaangedreven platform waarop bijvoorbeeld ook de 3-serie staat. Behalve de hier getoonde Coupé verschijnt er wellicht ook weer een Cabrio, al is die nog niet in het openbaar gespot.