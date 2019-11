Blik to the Future: Volkswagen ID.4

Of deze auto echt ID.4 gaat heten, weten we niet, maar het lijkt gezien het grotere formaat van de nieuwkomer een logische keuze. Na de compacte hatchback ID.3 is dit de auto die de nieuwe elektrische aandrijflijnen gaat combineren met een snufje SUV, al is de term ‘cross-over’ hier meer op zijn plek. De milde hoogpotige kan worden gezien als de productieversie van de I.D.Crozz, een concept-car uit 2017. Net als die voorbode en de rode variant die later dat jaar verscheen, krijgt de productieversie een opvallende koets. Die kenmerkt zich niet door de hoekige lijnen die we van SUV’s gewend zijn, maar is juist opvallend glad en langgerekt. Een belangrijk verschil tussen de I.D.Crozz en de vermeende ID.4 is dat de achterruit van laatstgenoemde ‘gewoon’ rechtop staat. Het vlakliggende exemplaar van de showauto’s heeft kennelijk toch te veel praktische nadelen. Dat is belangrijk, want de ID.4 belooft een waar ruimtewonder te worden. Net als de concept-cars zal de auto straks flink korter, lager en breder zijn dan een Tiguan, terwijl de interieurruimte vergelijkbaar moet zijn met die van de extra lange Tiguan Allspace. De korte neus en de grotendeels in de bodem weggestopte aandrijflijn werpen op die manier hun vruchten af.

Vierwielaandrijving

De ID.4 wordt de tweede van een hele reeks Volkswagen-producten die gebruik maakt van het speciaal voor deze elektrische auto’s ontwikkelde MEB-platform. Onderhuids zal de auto veel overeenkomsten vertonen met de ID.3, die een achterin geplaatste elektromotor combineert met accupakketten van 45, 58 of 77 kWh. Ook voor de cross-over verwachten we meerdere accupakketten en motorvermogens, al is de kans groot dat de kleinste versie te licht wordt bevonden voor deze auto en er juist een extra zware accu-optie aan het aanbod wordt toegevoegd. Ook vierwielaandrijving lijkt een mogelijkheid. De Crozz beschikte over een elektromotor op elke as en hoewel dat voor Nederland niet noodzakelijk is, zou deze voorziening elders op de wereld met open armen worden ontvangen. De ID.4 wordt in 2020 onthuld, waarna het nog tot 2021 kan duren voordat de auto daadwerkelijk op straat verschijnt. De auto vindt dan onder meer een concurrent bij Tesla, dat met de Model Y zijn compacte cross-over al heeft gepresenteerd. De hoogpotige EV van Volkswagen is een belangrijke stap in het proces om de ambitieuze doelstellingen te halen, want het belang van het ID-gamma laat zich moeilijk onderschatten. In 2020 wil de fabrikant 100.000 EV’s verkopen, in 2025 moet dat uitgroeien tot één miljoen exemplaren per jaar. Na de ID.4 volgen er onder meer een forse sedan en de productieversie van de ID.Buzz, een compacte ruimteauto die wat zijn vormgeving betreft een duidelijke knipoog naar de luchtgekoelde busjes van weleer zou moeten zijn.