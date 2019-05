Blik to the Future: Peugeot 308

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Met de 3008 en 5008 hebben de Europese showrooms van Peugeot een stel uitstekende vertegenwoordigers in het felbevochten SUV-segment. Een opvolger van de kleinere 2008 is op komst, maar Peugeot is zijn ‘traditionele’ modellen zeker niet vergeten. Dat ‘traditionele’ hoort in het geval van Peugeot beslist tussen aanhalingstekens, want zeker de coupé-achtige 508 valt zijn segment op geheel eigen wijze aan. De Fransen zijn designtechnisch dan ook lekker op dreef. Prachtige dashboards en opvallende koetswerken zorgen ervoor dat de producten van het merk in positieve zin opvallen en direct als Peugeot herkenbaar zijn. Die opvallende koetsjes maken echter ook dat de huidige, uit 2013 stammende 308 ineens wat sober oogt naast zijn versere broertjes. Peugeot staat te popelen om daar wat aan te doen en zal de nieuwe 308 vanaf volgend jaar overgieten met het bekende designsausje. Ook de compacte middenklasser zal dan worden voorzien van een stoer front, dat bij duurdere uitvoeringen wordt gevat in twee enorme ‘led-slagtanden’ voor de dagrijverlichting.

Plug-in

Hoewel zijn nieuwe koets anders zal doen vermoeden, is de derde generatie van de 308 straks niet helemaal nieuw. De auto zal namelijk net als zijn voorganger gebruikmaken van het EMP2-platform, een technische basis die nog altijd actueel is en onder meer ook onder de 508 te vinden is. Voor de aandrijflijnen kunnen we dan ook met een schuin oog kijken naar die auto, waarbij vooral de mogelijke komst van een plug-in hybride een aparte vermelding verdient. Met de kleinere EMP1-modellen (208, DS 3 Crossback) gaat Groupe PSA op de vol-elektrische toer, maar de 3008 en 508 zijn sinds kort voorzien van Hybrid-versies met een laadsnoer. De 225 pk sterke voorwielaangedreven variant van die aandrijflijn, die in de 508 te vinden is, zou van de 308 een echte rivaal van de Volkswagen Golf GTE maken.

Terwijl Peugeot ooit met de 307 vooropliep in de trend om hatchbacks van een hogere, meer MPV-achtige koets te voorzien, is de kans nu groot dat de 308 nog iets lager wordt dan zijn voorganger. Omdat er nu voor vrijwel elk model een SUV-alternatief is, mogen hatchbacks weer gewoon hatchbacks zijn. Nu we het toch over carrosserievarianten hebben: naast de reguliere vijfdeurs kunnen we straks natuurlijk ook weer een ruime SW-versie verwachten, een stationwagon dus. Zelfs een sedanversie maakt een goede kans, al is die opnieuw voor oosterse markten bedoeld.

Reuring

Een nieuwe Peugeot 308 is zeker geen overbodige luxe, want het C-segment zit momenteel midden in een ware vernieuwingsslag. Na de nieuwe Mazda 3, Toyota Corolla en – iets langer geleden – Mercedes-Benz A-klasse is het nu de beurt aan de Volkswagen Group om het gehele arsenaal aan compacte middenklassers in een nieuw jasje te hijsen. De achtste editie van de Volkswagen Golf is al nagenoeg ongecamoufleerd gespot en dient als uitgangspunt voor een nieuwe Seat Leon en Skoda Octavia. Die laatste zal verder groeien om afstand te nemen van de Scala, de eveneens tot Golf-alternatief gegroeide opvolger van de Rapid. Ook een nieuwe Audi A3 zit in de pijplijn en die zal naast de A-klasse ook een geheel nieuwe BMW 1-serie aantreffen in de duurdere hoek van dit segment.