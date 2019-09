Bevestigd: open Toyota Century voor keizer Naruhito

De Century in kwestie is zoals eerder voorspeld ontdaan van z’n dak, waarna de boel door de makers van de super-Toyota uiteraard netjes is afgewerkt. Waar de C-stijl bij een reguliere Century het achterscherm ontmoet, sluit nu het interieur netjes aan op het exterieur.

Een ander verschil met een ‘normaal’ exemplaar is dat de achterbank vier centimeter hoger in de auto staat. Nippon.com, dat het bericht over dit paradepaardje keurig voor ons vertaalde, meldt dat de auto is gebouwd naar aanleiding van een opkomende parade op het paleis in Tokyo. Daarna zal de unieke limousine afwisselend worden tentoongesteld in Tokyo en Kyoto, totdat de auto weer nodig is voor andere evenementen.

Keizer Naruhito nam op 1 mei van dit jaar de troon van z’n vader Akihito over. De festiviteiten waarvoor deze Century is gebouwd, zijn nog altijd bedoeld om dit heuglijke feit kracht bij te zetten. De Toyota Century is een limousine die als sinds mensenheugenis specifiek voor Japanse hoogwaardigheidsbekleders wordt gebouwd. De auto is uiterst traditioneel van opzet, maar legt met name z’n achterpassagiers stevig in de watten. Tot enkele jaren geleden was de auto voorzien van een V12 die specifiek voor deze auto was ontwikkeld, maar sinds 2017 zorgt de verfijnde V8 uit de ‘oude’ Lexus LS600h voor de aandrijving.