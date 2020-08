Beter in beeld: BMW 545e xDrive

Bij de introductie van de herziene 5-serie maakte BMW al melding van de komst van een nieuwe plug-in hybride variant: de 545e xDrive. Deze stekkerversie is de tweede plug-in hybride uitvoering die BMW van de 5-serie aanbiedt, zowel de Sedan als Touring was er immers al als 530e (xDrive). De nieuwe 545e xDrive-aandrijflijn is echter voorbehouden aan de vierdeurs.

Waar de benzinemotor bij de 530e's een 2.0 viercilinder is, ligt er in de neus van de 545e xDrive een 286 pk sterke zes-in-lijn. Net als in de 530e wordt de verbrandingsmotor gekoppeld aan een 109 pk elektromotor. Samen met het elektrohart zorgt dat voor een systeemvermogen van 394 pk en 600 Nm, dat via een achttraps Steptronic-automaat over alle vier de wielen wordt verdeeld. De 545e xDrive sprint er in 4,7 tellen mee naar de 100 km/. De topsnelheid ligt op 250 km/h.

Interessanter is natuurlijk het elektrische deel van de aandrijflijn. Dankzij een 12 kWh accupakket moet je, afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau, tussen de 54 en 57 kilometers elektrisch kunnen afleggen op één lading. Daarbij kun je tot een snelheid van 140 km/h elektrisch rijden voordat de benzinemotor bijspringt. Het accupakket ligt onder de laadvloer en dat heeft als gevolg dat de bagageruimte met een inhoud van 410 liter wat kleiner is dan die van de reguliere benzine- en dieselmodellen (530 liter). De 545e xDrive is in de standen Hybrid, Electric en Hybrid Eco Pro te zetten. Daarnaast is er een Sport-modus die het volledige vermogen van 394 pk benut.

De 545e xDrive Sedan staat later dit jaar bij de dealers. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.